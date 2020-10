Stefan Deloose en Rupel Boom met vertrouwen naar Knokke na drie clean sheets op rij: “Maar we zijn er absoluut nog niet” Kevin De Munter

01 oktober 2020

08u45 0 Sport in de buurt De tegenstand in de Croky Cup was nog van een lager niveau, maar dat Rupel Boom ook tegen FC Luik de nul hield, mocht een klein mirakel heten. Het verschil in ervaring was groot, maar dat maakten de Boomkes ruimschoots goed met een minstens even groot strijdershart, het bleef 0-0. Toch is de ene week de andere niet en ook doelman Stefan Deloose beseft dat verzwakken geen optie is. En al zeker niet met een trip naar het ambitieuze Knokke voor de boeg.

“We zijn er absoluut nog niet”, zegt de goalie. “Het behaalde punt tegen Luik is een opsteker en geeft vertrouwen, maar het zal er op aan komen om ook te blijven presteren als het eens wat tegenzit. Dan moeten we mentaal ook sterk genoeg zijn om de knop om te draaien. Is het leuk om je netten schoon te houden? Absoluut en liefst ook zo veel mogelijk (lacht), maar het is ook geen obsessie. Het duel met Luik was voor iedereen een sprong in het onbekende. Heel wat jongens debuteerden op dit niveau of zelfs in een eerste elftal. Dan is het, ook al verliep de voorbereiding goed, afwachten wat zo’n eerste competitiematch los maakt. Maar het resultaat mocht er zijn net als de manier waarop en nu moeten we bevestigen in Knokke.”

“Of het nu een voor- of nadeel is dat Knokke zijn openingsmatch verloor? Volgens mij maakt dat weinig uit. Knokke heeft een team dat altijd gaat voor de overwinning. En in eerste amateur zijn alle duels op het scherp van de snee. Het zal aan ons zijn om ervoor te zorgen dat we klaar zijn. De rol van underdog is in dat opzicht ook van weinig belang. Daarmee alleen win je geen wedstrijden. Ook vorig jaar was Rupel Boom al een amateurclub tussen de profclubs. Nu is het verschil alleen nog groter omdat er toen meer ervaring tussen de lijnen liep en we het de dag van vandaag veelal moeten doen met jonge jongens. Maar vorige week is gebleken dat zoiets geen nadeel hoeft te zijn.”

Knokke is een verre verplaatsing dus we gaan er alles aan doen om met een goed resultaat terug te keren. Het wordt misschien wat onwennig om ook op de bus een mondmasker te moeten dragen, maar anderzijds moeten we gewoon blij zijn dat we kunnen voetballen.”