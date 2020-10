Stefaan Decoster (Rembert Torhout): “Na winst tegen Gavere wordt Stekene eerste waardemeter” Hans Fruyt

08 oktober 2020

09u00 0 Sport in de buurt In tweede nationale B begon Rembert Torhout foutloos aan het seizoen. De thuismatch tegen Gavere werd met 3-0 gewonnen. Volgens coach Stefaan Decoster volgt zaterdag met een match in Stekene een echte waardemeter.

Echt lastig kreeg Rembert het vorige zaterdag tegen een fel vernieuwd Gavere niet. Dat blijkt uit de setstanden (25-12, 25-16 en 25-20). “Het is niet mijn zaak, maar ik vrees dat Gavere het moeilijk zal krijgen”, vermoedt Decoster. “Want een hele nieuwe ploeg met vooral spelers uit lagere afdelingen. Los daarvan, zowel in de eerste als tweede set hebben wij echt goed gespeeld. We maakten heel weinig fouten. In de derde set viel de concentratie een beetje weg. Op een bepaald moment lagen we twee of drie punten achter. Omdat we te veel fouten maakten. Bij opslag, in het blok, bij de passing, enzovoort. Toch konden we dat rechttrekken en wonnen we ook de derde set. Leuk om de eerste match van het seizoen te winnen. Want bij zo’n openingspartij loert altijd iets meer stress om de hoek.”

Rembert Torhout doet het met zo goed als dezelfde ploeg als vorig seizoen. De coach is wel nieuw. Stefaan Decoster was tot nog toe enkel in het volleybal voor vrouwen actief. De voorbije vijf jaar bij VKT Torhout. “Ik was van plan te stoppen”, beweert de Torhoutenaar. “Er waren wat voorstellen, maar ik wou geen uur in mijn auto zitten om een training te gaan leiden. Toen het voorstel van Rembert kwam hapte ik wel toe. Omdat dit volleybal op een goed niveau is en omdat ik ook toe was aan een nieuwe uitdaging.”

Waardemeter

De ambitie is om in tweede nationale B even goed te doen als de vijfde plaats van vorig seizoen. De verplaatsing van zaterdag naar Vamos Stekene-St-Gillis-Waas wordt volgens coach Decoster een eerste lastige opdracht. “Als ik me niet vergis eindigde de Wase ploeg vorig seizoen net voor Rembert”, gaat de Torhoutse coach verder. “Stekene beschikt over een goeie spelverdeler en is moeilijk te bekampen. Denk dat we zaterdag een eerste goeie waardemeter krijgen.”

Woensdagavond kwam Rembert in actie in de Beker. Bij Ternat, eveneens tweedenationaler, werd zonder setverlies gewonnen. Torhout bekert volgende woensdag thuis verder tegen Zoersel.