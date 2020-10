Stef De Backer (RC Gent): “We moeten van niemand schrik hebben” Dominique Lampo

08 oktober 2020

18u02 1 Sport in de buurt De spelers van Racing Club Gent stoven vorige zaterdag ontgoocheld de kleedkamer binnen. De gelijkmaker in de blessuretijd kwam hard aan. Vooral omdat er enkele minuten eerder nog dolle vreugde in het kamp van de Ratjes was omtrent nakende winst. Het liep anders. In Oudenaarde de puntjes op de i zetten is nu de ‘challenge’ voor de jongens van coach Jannes Tant. Aanvoerder Stef De Backer gaat voorop in de strijd.

“Het was balen na die late gelijkmaker van Dikkelvenne. Zuur. Een beter woord kan ik er niet op kleven. Maar er zat niks anders op dan de knop om te draaien en hard te werken in functie van het duel op Oudenaarde. Een ding is na de competitiestart duidelijk: het ligt allemaal heel dicht bij elkaar en details zullen week na week beslissen over winst of verlies. Oudenaarde is natuurlijk een van de betere ploegen uit de reeks en we beseffen dat we voor een zware wedstrijd staan, maar wij moeten net zo goed van niemand schrik hebben. Ook in Oudenaarde gaan we dus de drie punten proberen pakken.”

New look

Met spelers als Bryan Londot, Zinou Chergui, Joran Triest, Justin Pieters en de broers Ertürk kreeg de ploeg toch een nieuwe look. De Backer heeft het gevoel dat zijn ploeg in het tussenseizoen versterkt is. “Het bestuur en de staf hebben in het tussenseizoen puik werk geleverd. Met deze A-kern kunnen we een heel eind komen. Naar mijn gevoel zijn we toch iets sterker dan vorig jaar. Alleen wordt het zaak om dit op het veld te bewijzen. Over het spelniveau ben ik niet ontevreden, maar voor de start van het seizoen had ik voor een 5 op 9 niet getekend. Vorig jaar waren we goed voor top 5. Dat moet nu ook de ambitie zijn.”

Groeien

In het hartje van de verdediging blijft De Backer vaste prik. De Backer kreeg al lof voor zijn competitiebegin. Toch blijft hij kritisch over zijn eigen prestatie. “Ik ben zeker niet ontevreden, maar het werd een wat bizarre start. Met een wedstrijd van 120 minuten in het weekend naar een midweekwedstrijd in Ronse toe... Evident is dat niet. Iedereen zat toen wat minder fris en je voelde de voorbije weken toch dat het met ons niveau de juiste richting uit ging. Zelf wil ik het iedere wedstrijd ook beter doen dan de vorige.”