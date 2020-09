Stan Van Tricht wint rit in Ardennen Challenge: “Ik wist dat ik me moest sparen voor die laatste klim” Erik Vandeweyer

28 september 2020

16u35 0 Sport in de buurt Stan Van Tricht heeft er een goed weekend opzitten. Zaterdag streed hij in de frontlinie van de Omloop van de Braakman, maar moest hij vrede nemen met een plaats in het peloton. Daags nadien was het wel raak. De belofte uit Boutersem won de laatste rit van de Ardennen Challenge. Voor Van Tricht was het na zijn winst in Villers-le-Temple de tweede overwinning van het seizoen.

In de Omloop van de Braakman – een wedstrijd van de Nederlandse Topcompetitie – kon Stan Van Tricht (21) het verschil niet maken. “Het parcours in Zeeland was weliswaar vlak, maar mocht zeker niet onderschat worden. De kasseistroken maakten het hard en de weersomstandigheden waren allerminst gezellig. Het was echt flandrienweer. Er waren wel uitvallen, maar finaal kwam alles telkens weer samen.”

Gepast gewacht

Vierentwintig uur later had Stan Van Tricht wel de hoofdvogel beet. “De Ardennen Challenge heeft een eigen karakter. Het is een driedaagse rittenwedstrijd, maar het is perfect mogelijk om voor één dag in te schrijven. Vermits ik op zaterdag nog bij onze noorderburen actief was, heb ik enkel voor de zondagetappe in de Ardennen gekozen. Het was de zwaarste rit van de drie, maar het was zeker geen parcours dat de vergelijking met Luik-Bastenaken-Luik kon doorstaan. De hoogtemeters waren er wel, de echte stijgingspercentages niet.”

“Ik had al snel door dat het moeilijk zou zijn om weg te geraken ondanks de vele pogingen. De laatste kilometer ging behoorlijk bergop. Ik wist dus dat ik me moest sparen voor die laatste klim. Ook in de sprint heb ik de zaken goed aangepakt. Zo lang mogelijk blijven zitten, dat was de boodschap. Toen de concurrentie begaf, kon ik nog even doorgaan. Het verschil aan de meet was duidelijk. Hoewel ik me liet uitbollen, had ik toch nog twintig meter voorsprong over.”

Later in vorm

De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor Stan Van Tricht. “Ik ben op zich niet slecht uit de coronaperiode gekomen. Toch koos ik ervoor om pas tegen eind augustus in vorm te zijn. Gemakkelijk liep het niet. In de Giro kwam ik ten val, waardoor ik tien dagen niet kon trainen. De knie speelde op. De Antwerp Port Epic en de Tour de l’ Isard d’ Ariège heb ik gebruikt om weer ritme op te doen. Dat heeft geloond.”

Drie doelen

Er resten Stan Van Tricht nog drie belangrijke opdrachten. “Volgende week is er Parijs-Tours voor beloften. Nadien volgt het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Het vlakke parcours in Oost-Vlaanderen is niet meteen mijn ding. Later sluit ik af met het Belgische kampioenschap tijdrijden in Borlo. Daar kan ik mijn verwachtingen moeilijker inschatten. Er zijn enkele specialisten in deze discipline. Toch hoop ik me te kunnen onderscheiden, ook al omdat ik nog fris zit.”

Dit seizoen komt Stan Van Tricht voor het Nederlandse SEG uit. “Ik ben heel tevreden over mijn ploeg. Er wordt zeer professioneel gewerkt en we krijgen een prima programma voorgeschoteld. Jordi Meeus bewijst momenteel dat het een prima opleidingsploeg is. Volgend jaar gaat hij als prof aan de slag bij Bora-Hansgrohe. Nederlanders een grote mond? Dat valt goed mee. Ze zijn gewoon rechtuit.”