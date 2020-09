Stan Braem leidt SV Oostkamp met zuivere hattrick naar vlotte zege op openingsspeeldag: “Ideale openingsfase” Bert Denolf

09u40 0 Sport in de buurt Neoderdenationaler SV Oostkamp moest even geduld uitoefenen, maar woensdagavond mocht de rood-witte formatie dan toch haar eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen spelen. Op het veld van SK Lochristi pakte Oostkamp uit met een ruime 2-4-zege en daar mag het vooral aanvaller Stan Braem dankbaar voor zijn, die in de eerste twintig minuten al drie treffers tegen de touwen trapte.

“De openingsfase verliep voor ons ideaal”, vertelt de 21-jarige Braem. “Door veel druk op de bal en een goed blok te zetten kwam Lochristi er vrijwel niet aan te pas. Mijn eerste doelpunt viel na tien minuten, toen ik een één-tegen-éénsituatie verzilverde. Nadien profiteerde ik twee keer snel na elkaar van slecht uitverdedigen bij Lochristi. De Oost-Vlamingen waren ferm van slag, maar behielden wel het overzicht en bleven voetballen. Zo kwamen ze terug tot 2-3. Die aansluitingstreffer leidde even tot wat twijfel bij ons. Twintig minuten lang was het kantje boord, maar na de 2-4 van Bragard brak de ban bij Lochristi en konden we de laatste tien minuten van de match in schoonheid afsluiten.”

Uitgekookt

Het ziet ernaar uit dat Oostkamp veel beter bewapend is dan twee seizoenen geleden, toen het ook in nationale aantrad, maar enkele maanden nadien de degradatie niet kon vermijden. “Op enkele namen na, onderging de ploeg van toen niet zoveel wijzigingen, maar we staan er nu veel beter voor”, bevestigt de aanvaller. “Voor mij is het een eerste ervaring op dit niveau en je merkt al meteen dat de tegenstanders slimmer en meer uitgekookt zijn dan op het provinciale niveau. Voorts voetbal je tegen teams waarvan elke speler het verschil kan maken, terwijl we de voorbije jaren vaak tegen ploegen stonden, die rekenden op één of meerdere flitsen van hun topspeler.”

Voorde-Appelterre

Veel tijd om te recupereren na de zege op Lochristi heeft Oostkamp niet, want zaterdagavond komt Voorde-Appelterre al op bezoek. “Na een lichte training verwacht ik dat we dit weekend opnieuw honderd procent voor de zege kunnen strijden. Op eigen veld kunnen we altijd een tikkeltje meer en we kijken er al naar uit om onze supporters te plezieren”, besluit Braem.