Sporting Kampenhout wint derby in Veltem en kijkt leider Liedekerke in de ogen: “Drukke kalender geen excuus” Stijn Deleus

08 oktober 2020

Met een tweede zege op rij staat Sporting Kampenhout opnieuw helemaal tussen de mensen. Het won gisterenavond de streekderby op het veld van nieuwkomer HO Veltem met overtuigende 1-3-cijfers. Bij geel-blauw lijken ze net op tijd de goede vorm te pakken te hebben met het oog op de topper bij het ongeslagen Liedekerke.

“We begonnen heel sterk aan de wedstrijd in Veltem, maar vergaten ons daarvoor te belonen”, klinkt het bij William Acke. “Twee à drie goede kansen hadden we om 0-1 voor te komen, waarna we het deksel op de neus kregen op een corner die doorschoot. Het was een opdoffer waar we ons toch even van moesten herstellen. Gelukkig klommen we op slag van rust op het ideale moment langszij. Qua motivatie kon dat tellen om na de pauze door te duwen en Vangrunderbeek lukte al snel de 1-2 met een prachtgoal in de bovenhoek. Eigenlijk zijn we nadien nooit meer echt in de problemen gekomen, hoewel dit Veltem enkele goeie voetballers telt.”

In herfst van carrière

Ook Acke pikte nog zijn doelpuntje mee zoals het een echte goalgetter betaamt. Na twee jaar KVK Tienen keerde hij in het tussenseizoen terug naar Kampenhout. “Qua groep is het een plezier om terug te zijn, alleen de langere afstand vanuit Hoegaarden is iets minder”, knipoogt hij. “Voor de rest ruil ik de ene mooie club voor een andere, een stap die ik me niet beklaagd heb. Op het vlak van intensiteit is eerste nationale toch andere koek, terwijl ik op m’n 33ste toch stilaan in de herfst van mijn carrière zit (lachje). Ach, ik geniet nog altijd van het spelletje en dan kan ik op dit moment nergens beter zijn dan in Kampenhout.”

Attractief voetbal

“Of ik het ontbrekende puzzelstukje ben om de club naar nationale te loodsen? Laten we wat dat betreft voorlopig de voetjes maar op de grond houden”, meent de spits. “Er is veel kwaliteit, maar we moeten nog een leerproces doorlopen. Het is door de aparte voorbereiding nog wat aanpassen, aan de nieuwe jongens in de groep en de andere manier van spelen. Coach Dessaer wilt attractief voetbal brengen met veel balbezit en beweging, maar we wisselen nog te veel goede met iets mindere momenten af.”

Topper in Liedekerke

Zondag wacht geel-blauw een echte test met de verplaatsing naar leider Liedekerke. “Zij pakten 12 op 12, dus we zullen snel weten waar we op dit moment staan”, blikt Acke even vooruit. “De drukke kalender mag geen excuus zijn, al speelt deze midweekmatch niet bepaald in ons voordeel. Veel tijd om kleine kwaaltjes te laten genezen, is ons spijtig genoeg niet gegund.”