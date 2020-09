Spelers FC Gullegem gezond verklaard voor competitiematch van woensdagavond (19.30u.) tegen SV Oudenaarde! Piet Balcaen

29 september 2020

Er rust dan toch geen vloek over het competitieduel tussen tweedenationalers FC Gullegem en SV Oudenaarde? Nadat de openingsmatch van de competitie wegens zes positieve geteste spelers bij Oudenaarde werd uitgesteld tot woensdagavond, dreigde ook die match te worden afgelast wegens een positieve test van Gullegemsspeler Kevin Henneuse. Niet dus.

“Afgelopen zondag, de dag na onze competitiematch in Ninove, voelde Kevin Henneuse zich niet goed in zijn vel”, aldus trainer Allan Deschodt. “Hij liet zich meteen testen. Maandag kreeg Kevin bericht dat zijn test positief was. Normaal stond er afgelopen maandagavond voor de andere spelers een training geprogrammeerd, maar na spoedberaad werd beslist om die te annuleren. Ook al had niemand van onze spelersgroep ziektesymptomen, toch besliste onze club, na overleg met de spelers, om geen enkele risico te nemen. We doen hiermee onze maatschappelijke plicht. In plaats van een training werd iedereen gisterenavond nog getest.”

Negatieve coronatesten

“Alle spelers testten negatief zodat het thuisduel tegen Oudenaarde wordt afgewerkt. Tot grote opluchting van de club en in het bijzonder onze spelers. Er waren twee opties. Indien er minder dan vijf spelers positief testten, ging de match door. Vanaf vijf positieve gevallen zou de match opnieuw uitgesteld worden. Stel je voor dat er vier spelers positief hadden getest. In dat geval had ik met een halve ploeg moeten aantreden tegen Oudenaarde. Terwijl datzelfde Oudenaarde anderhalve week geleden de match ingevolge zes positieve gevallen wel uitstel had gekregen.”

“Neem daarbij dat we desgevallend ook voor onze thuismatch van aanstaande zaterdagavond tegen Petegem niet over die spelers hadden kunnen beschikken en je beseft dat dit rook naar competitievervalsing. Waarmee ik absoluut geen pleidooi wil houden om niet meer te voetballen. Een normaal verloop zal deze competitie wellicht toch niet kennen? Getuige onze voorbereiding tegen Oudenaarde die compleet de mist is ingegaan”, besluit Allan Deschodt.

