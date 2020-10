Speler van U20 test positief na de terugkeer van het EK: “niemand van de Young Red Dragons zal deze week naar de clubs terugkeren” Walter Vereeck

07 oktober 2020

22u18 0 Sport in de buurt “Het zal een jaar lang aanpassen worden.” Dat had coach Jan Van Huffel reeds voor de competitiestart voorspeld. We zijn aan speeldag twee en ‘Covid, Corona, whatever’, beïnvloedt nu reeds het verloop van de EuroMillions League. De jonge volleybalselectie kwam - met een fantastisch mooie bronzen medaille - terug van het EK. Bij de eerste test in België bleek er een speler positief. In één klap kreeg de succesvolle campagne en de medaille minder glans.

Er zijn verschillende Ligaclubs die een U20-speler in hun rangen hebben. Caruur Gent lijkt het meest getroffen, want zowel Lennert Van Elsen, Simon Plaskie en Thiemen Ocket volleyballen bij het Gentse team. Jan Van Huffel had die jonge talenten zo graag deze week een warm welkom gegeven in de Edugo Arena. Ook de spelers keken reikhalzend uit naar hun wederoptreden bij hun club. Na overleg hebben de clubs van de EuroMillions League hun verantwoordelijkheid genomen. De Belgische bond had laten weten dat ze zelf een beslissing mochten nemen. Er werd unaniem afgesproken dat geen enkele Young Red Dragon deze week bij hun team mag aansluiten. “Het is een zeer verantwoorde keuze”, aldus Van Huffel. “Hoe pijnlijk ze ook voor onze groep is, want nu moeten we zondag alweer met slechts acht spelers een belangrijke confrontatie aangaan met Borgworm. Het was een scenario ‘waiting to happen’. Iedereen wist dat dit EK risicovol was. Nu kunnen al mijn plannen in de vuilnisbak.”

Domper na een geweldige ervaring

Lennert Van Elsen, de 19-jarige middenblokker, kijkt met grote tevredenheid terug naar de prachtige campagne met de nationale selectie. “Ik heb er veel van opgestoken”, verklaart de twee meter lange volleyballer. “Als jonge speler was dit een interessante, unieke ervaring. De fierheid, nadat we de bronzen medaille hebben behaald, overheerst de ontgoocheling omdat we net niet in de finale stonden. Op een hele korte periode hebben we zo veel meegemaakt. We speelden 27 sets op één week tijd. Mijn volleybalbagage is flink aangevuld. Jammer dat dit nu zo moet eindigen. Ik popel om - helemaal uitgerust - maandag terug te kunnen volleyballen bij mijn nieuwe club.”