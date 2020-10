Souhail Taqi schenkt KAC Betekom tweede uitzege op rij. “Belangrijk is dat het gevaar bij ons van overal komt.” Adriaan Schepers

04 oktober 2020

14u00 0 Sport in de buurt Tweede uitmatch en meteen ook tweede zege voor KAC Betekom in derde nationale B. Dit keer werd gewonnen op het veld van promovendus De Kempen. Het was nieuwkomer Souhail Taqi die Betekom de drie punten schonk met de late 2-3.

Een match met een wisselend scoreverloop met Betekom als uiteindelijke winnaar. En dat is waar het volgens Souhail Taqi nog altijd om draait: “Het was geen schitterende match van ons maar het belangrijkste is dat we de drie punten meer naar huis konden nemen. Zij hadden enkele kansen maar wij ook. We maakten die niet af waardoor het toch lange tijd moeilijk bleef. Gelukkig kon ik een vijftal minuten voor tijd scoren en zijn we daarna niet echt meer in de problemen gekomen.”

Het tweede doelpunt voor Taqi in drie matchen Betekom. Hij lijkt zijn draai meteen gevonden te hebben na twee seizoenen bij reekgenoot KFC Diest: “Ik raakte vorig seizoen geblesseerd aan mijn lies waardoor dat jaar grotendeels in het water viel. De coach zei dat ik mijn kans nog wel zou krijgen maar uiteindelijk is die er niet meer gekomen. Ik keek daarom uit naar een nieuwe uitdaging en dat is Betekom geworden. Een keuze die ik me nog niet beklaagd heb. Ik speelde tot dusver alles en denk wel dat ik hier mijn plaats heb in dit elftal. Die doelpunten zijn dan ook heel goed voor mijn vertrouwen. Dat ik nu voorlopig topschutter ben is leuk maar zegt nog niet zo veel na drie speeldagen”, blijft hij bescheiden. “Wat belangrijker is, is dat we tot dusver al acht keer konden scoren en dat grotendeels door verschillende spelers. Op de openingsspeeldag scoorden we er vier en waren dat vier verschillende spelers. Nu drie en ook weer allemaal andere spelers. Het toont aan dat heel wat spelers het vermogen hebben om te scoren. En dat is positief want zo zijn wij niet afhankelijk van één of twee spelers. Het gevaar komt bij ons van overal.”

Start niet gemist

“Nu moeten we proberen om ook in Betekom eens te kunnen zegevieren. Te beginnen tegen Witgoor Dessel komend weekend. De vorige thuismatch draaide niet goed uit voor ons en dat willen we rechtzetten. Met zes op negen hebben we onze start zeker niet gemist maar het had ook iets meer mogen zijn. Al nemen ze ons deze punten al niet meer af en draaien wij vlot mee in de top-vijf.”