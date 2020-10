Sofie Nouwen en Initia Hasselt onderuit in thuistopper tegen Sint-Truiden Guido Gielen

11 oktober 2020

11u07 0 Sport in de buurt De eerste twintig minuten waren uitstekend van Initia met in het doel Sofie Nouwen (33) overgekomen van Antwerpen. Sint-Truiden vocht terug en kon in de slotfase het laken naar zich toe trekken (23-28). Sofie Nouwen kan terugblikken op een sterke partij, maar kwam na de wedstrijd ontgoocheld uit de kleedkamer.

Op papier was Initia sterker dan Sint-Truiden. Komt deze nederlaag hard aan ?

“Natuurlijk. Het is onze eerste thuiswedstrijd na een lange afwezigheid door corona. Iedereen keek er ook naar uit. We geloofden dat dit Sint-Truiden te pakken was. Dat bewezen we ook in de eerste helft, maar enkele vermijdbare balverliezen werden afgestraft en na de rust speelden we niet collectief genoeg. Er zijn natuurlijk een aantal nieuwe meisjes en iedereen wil zich tonen aan de staf. Indien een team echter teveel de individuele toer opgaat, dan loopt het meestal fout. Dat is tegen Sint-Truiden gebleken en uiteraard zijn we zwaar aangeslagen.”

Verliep de voorbereiding misschien niet naar wens ?

“Gezien de omstandigheden door corona kunnen we zeker terugblikken op een goede voorbereiding. Iedereen was er mentaal ook klaar voor. Er zijn vijf nieuwe meisjes. Die zorgden voor een kwaliteitsinjectie en de ambitie is dan ook dat we de strijd voor de twee prijzen moeten aangaan. Het is van 2016 geleden dat Initia nog een trofee kon binnenrijven. De honger is dus groot en ook al verloren we vandaag een veldslag, onze ambities blijven hetzelfde hoor. Het zal alleen wat tijd vergen om één sterk blok te vormen. De nieuwelingen moeten zich nog aanpassen. Bovendien zit Celine Clermont, vorig seizoen nog topschutster bij Visé, in de lappenmand. Met haar erbij zullen we aanvallend sterker staan.”

En is Sofie Nouwen tevreden over haar debuut ?

“Ik kan zeker terugblikken op een sterke partij met enkele mooie reddingen. Toch weet ik dat het nog beter kan. Het is mijn laatstejaar. Ik wil met Initia afscheid nemen door de grote poort. Van de twee prijzen wil ik er zeker één van winnen. Hopelijk zal corona geen roet in het eten komen strooien, want de cijfers zijn niet gunstig. Toch lieten we vandaag zien dat handbal in competitieverband perfect kan gespeeld worden met het handhaven van de coronamaatregelen,” besluit de Tongerse, wonend in Hasselt.