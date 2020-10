SKV Zwevezele en RC Harelbeke delen de punten na een 1-1-gelijkspel Philippe Bourez

04 oktober 2020

11u36 0 Sport in de buurt SKV Zwevezele en RC Harelbeke verdeelden zaterdagavond de buit. Lange tijd leek het erop dat de thuisploeg via een goal van Marmitte net voor de rust de drie punten zou thuishouden maar dat was buiten de Harelbeekse invaller Verlinde gerekend, die twee minuten na zijn invalbeurt de gelijkmaker al nette.

In het Zwevezeelse kamp was coach Hans Cornelis ontgoocheld. “We speelden een knappe eerste helft, met heel wat kansen en finaal bekroond met een mooi doelpunt. We waren dominant en onze bonus had aan de rust al iets groter moeten zijn”, weet de Zwevezeelse T1. “Na de rust konden we de geboden ruimte te weinig benutten en dan weet je dat één fase voldoende kan zijn om met de rug tegen de muur geplaatst te worden. Dat gebeurde ook een vijftal minuten voor het laatste fluitsignaal en uiteraard komt die puntendeling voor ons hard aan. Defensief zat alles prima in elkaar maar voorin moeten we duidelijk meer efficiëntie voor de dag leggen. Met vier op negen vind ik het een slechte start want op we speelden toch al twee keer thuis. Volgende week is er geen wedstrijd vermits tegenstander Zelzate nog in de beker van België actief is. Onze eerstkomende opdracht is binnen twee weken thuis tegen Merelbeke en dan wordt het een helse periode met drie matchen in één week tijd.”

Tevredenheid bij de bezoekers

In het Harelbeekse kamp was oefenmeester Bruno Derveaux best tevreden met de puntendeling. “Het is onze ambitie om een goed seizoen te draaien maar om mee te draaien aan de top, zullen we wellicht wat tekort schieten”, stelt de Harelbeekse coach. “Vandaar dat een puntje pakken op het veld van het toch altijd ambitieuze Zwevezele een mooi resultaat is. Voor de rust waren we duidelijk de mindere ploeg en vergat onze tegenstander ons af te maken. Na de hervatting deden we het veel beter en vond ik dat die gelijkmaker ook meer dan verdiend was. Met vijf op negen is iedereen bij ons tevreden en als we volgend weekend thuis van Gullegem kunnen winnen, dan kunnen we dit puntje hier in Zwevezele als een gouden punt bestempelen.”

SKV Zwevezele - RC Harelbeke 1-1

SKV Zwevezele: Depaepe, Claeys, Bataille, Verzele, Dewaegemaeker (86' Devos), Van de Velde, Makonga, Marmitte, Bochet (77' Coussement), Vandendriessche, De Rock (61' Yagan).

RC Harelbeke: Thieren, Van Damme, De Smet, Sy, Notebaert (60' Toye), Nfor, Vancraeyveldt (72' Vandekerckhove), Noppe (83' Verlinde), Derieuw, Vandenbroucke, Soli.

Doelpunten: 42' Marmitte (1-0), 85' Verlinde (1-1).

Gele kaarten: Van Damme, Makonga, Van de Velde.