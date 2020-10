SKN Sint-Niklaas trekt naar streekgenoot VW Hamme: “Een derby die iedereen wil winnen” Renzo Van Moortel

08 oktober 2020

17u00 0 Sport in de buurt Derby-time in derde nationale. SKN Sint - Niklaas trekt naar VW Hamme. De Klaasjes versus de Wuitens. Hakim Laref op bezoek bij zijn ex-coach Kim Verstraeten. Speciaal? Check. Interessant? Dubbelcheck. “Bij winst nemen we een perfecte start.”

Rewind naar vorig weekend: één dag voor de thuiswedstrijd tegen Tempo Overijse wordt bij enkele jongens van Sint-Niklaas ‘de ziekte’ vastgesteld. Corona. Tempo mocht in Overijse blijven, de Klaasjes gingen een week lang in quarantaine. Als negatieve bijwerking moet élke speler van Sportkring twee negatieve tests ondergaan, vooraleer ze weer het veld op mogen. Bij vijf of meer positieve gevallen kan Wase derby van zondagmiddag in principe worden uitgesteld, maar laten we daar niet vanuit gaan.

Een deel van de kern kon op woensdag immers al twee negatieve tests voorleggen. Die trainden woensdagavond onder leiding van Robby Kerremans. De jongens die vrijdag negatief zouden blijken, sluiten aan bij vrijdag- en/of zaterdagtraining, eveneens geleid door Kerremans. Hoofdcoach Sven Van Den Broeck was één van de positieven en bleef dus binnen - wel zit hij zondagmiddag normaal gesproken op de bank in Hamme. “Als het medisch verantwoord is”, aldus Kerremans.

Match als een ander

Ook Hakim Laref bleef in z’n kot, in afwachting van zijn tweede testresultaat - vrijdagmiddag weet hij meer. Indien hij negatief blijkt, staat hij in Hamme oog-in-oog met ex-coach Kim Verstraeten, de man die als Sportkring-coach de juiste snaren raakte. Laref knikt: “Ik heb nog steeds een goed contact met Kim, dus het zal een speciale middag zijn.”

De wedstrijd zelf wordt dat veel minder, als we de Algerijn mogen geloven. “Het is een wedstrijd als een ander”, klinkt hij weinig enthousiast. “Op papier is het een derby, maar alles zal afhangen van hoeveel supporters er aanwezig mogen zijn”. Tot op heden mag VW Hamme 400 supporters ontvangen. Of er zoveel zullen opdagen, valt te betwijfelen. “Zonder publiek noem ik dat geen derby”, vindt Laref.

Al geeft de Algerijn wel toe: “Het blijft een wedstrijd die iedereen absoluut wil winnen.”

Perfecte start

Op dat vlak is ‘t moeilijk een favoriet aan te duiden. De Wuitens spelen thuis, maar kregen daar twee weken geleden een pak slaag van Avanti Stekene. Vorig weekend konden ze in Lede slechts één helft overtuigen. Sportkring, daarentegen, ging belabberd van start tegen Torhout, maar kon op Lede wél drie punten pakken.

‘Een kantelpunt’, zo omschrijft de clubwebsite van de Hammenaars hun komende twee duels. Valt wat voor te zeggen, Hamme ontvangt volgende week een promovendus. Maar ook Sportkring kan gouden zaakjes doen. “Bij winst nemen we een perfecte start”, besluit Laref.

Zeg wel. Zes op negen, da’s beter dan verwacht. Vorig seizoen begonnen de Klaasjes met nul op twaalf aan het nieuwe seizoen. En we weten allemaal hoe dat geëindigd is...

Al zette corona hen toen al in het zak.