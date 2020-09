SKN Sint-Niklaas recht de rug en pakt eerste overwinning van het seizoen tegen Lede: “Drie op zes is een goede start” Renzo Van Moortel

29 september 2020

18u13 0 Sport in de buurt SKN Sint-Niklaas moest zich herpakken. Wel, SKN Sint-Niklaas hééft zich herpakt. Knappe prestatie en dito overwinning in Lede. Aanvaller Dean Vermincksel (19) scoorde zijn eerste officiële doelpunt bij de grote jongens: “Mentaal doet deze overwinning enorm veel deugd.”

Een blik op het scorebord verraadt Hakim Laref eigenlijk als matchwinnaar. Hij scoorde het winnende doelpunt twintig minuten voor tijd, zijn tweede treffer in evenveel wedstrijden. De Algerijn is aardig aan het seizoen begonnen. Mooi zo.

Maar wat dan gezegd van nieuwbakken Sportkring-spits Dean Vermincksel? Een piepjong, onbekend gezicht, in het tussenseizoen overgekomen van de beloften van Waasland-Beveren. “Goede voetballer, hoor”, vertrouwde een collega ons na de openingsspeeldag toe.

Een dikke week later opende de amper 19-jarige aanvaller zijn doelpuntenteller in tweede nationale. Timothy Van Goethems uitstekende voorzet prima binnen geknikt. Pour la pétite histoire: Vermincksel meet amper 1 meter 70. “Ik kan hoog springen. Dat is ook een kwaliteit. Ik ben tevreden over mijn prestatie”, grinnikte de pocketspits, die zich vooral liet opmerken door zijn schijnbaar onuitputtelijke inzet en werkkracht. “Dat was nodig in deze wedstrijd. We kwamen laat op voorsprong en moesten keihard knokken om die vast te houden.”

Dat ze daar uiteindelijk in geslaagd zijn, was voor héél Sportkring - spelers, trainers, supporters én bestuur - een opsteker. “Mentaal doet dit enorm veel deugd”, gaf Vermincksel toe.

Kudos voor de coach

Een pluim ook voor coach Sven Van De Broeck. Hij sleutelde aan zijn basiselftal, gaf Van Goethem de voorkeur op Yaddou, en dat wierp uiteindelijk zijn vruchten af.

Daarnaast bleek de snelle terugkeer van Beau Ndiaye in het hart van de defensie, waarop de Wase coach zo gehoopt had, een duidelijke versterking voor de Klaasjes. Ook Vermincksel zag zijn meerwaarde: “Eigenlijk kunnen we Beau in deze ploeg niet missen, zeker omdat Mats De Bauw een zekerheid is op het middenveld.”

Sportkring draait simpelweg beter met De Bauw op het middenveld. Vanop de zes brengt de De Bauw een surplus aan power en balrecuperatie. Dan zit er meer evenwicht in het elftal. It makes sense, then.

Bovendien had Van Den Broeck zondagmiddag overduidelijk de juiste snaren geraakt in zijn spelersgroep. Sportkring schoot furieus uit de startblokken. Vermincksel: “Onze eerste twintig minuten waren echt heel sterk.” Kudos voor de Wase coach.

Geen hosanna

Al liet Sint-Niklaas de thuisploeg nadien wel beter in de wedstrijd komen. De Klaasjes lieten zich te makkelijk verleiden om volop mee te gaan in het fysieke, verticale voetbal van de Ledenaars, met een snelle gelijkmaker tot gevolg. “Een domper, maar na de rust bleven we zoeken naar de overwinning”, analyseerde Vermincksel.

Hakim Laref zou die uiteindelijk veiligstellen, waardoor Sportkring met drie op zes aan het nieuwe seizoen begonnen is. Da’s degelijk, zonder meer.

Niet dat we plots hossana willen roepen, maar het feit dat de Waaslanders zich konden herpakken na de pandoering tegen Torhout verdient respect. Vermincksel besloot: “We moeten realistisch zijn. Drie op zes is een goede start voor ons.”