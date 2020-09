SKN Sint-Niklaas moet zich op tweede speeldag al herpakken: “Een stap vooruit zetten tegen Lede” Renzo Van Moortel

24 september 2020

17u05 0 Sport in de buurt SKN Sint-Niklaas stelde vorig weekend teleur. Kansen gemist en vier doelpunten geslikt. Inefficiëntie in beiden rechthoeken. Sportkring moet zich op de tweede speeldag al meteen herpakken tegen Lede. “We moeten een stap vooruit kunnen zetten”, weet Tmothy Van Goethem.

Quizvraagje: weet u wanneer SKN Sint-Niklaas voor het laatste een wedstrijd won?

Neen? Wel, op 7 december 2019. 1-3 op bezoek bij Mandel United.

U leest het goed: Sportkring won in negen maanden niet één van zijn elf officiële wedstrijden, beker en competitie samengeteld. “Da’s lang geleden”, lacht Timothy Van Goethem groen. Hij scoorde die decemberavond twee doelpunten. Het was pas zijn eerste basisplaats van dat seizoen.

Sinds zijn debuut in maart van vorig jaar schippert de jonge aanvaller, als hij fit is, tussen startelftal en bank. Afgelopen weekend, tegen Torhout, stond-ie andermaal niet aan de aftrap, zij het wel door een vervelende knieblessure die hem vorig seizoen een aantal weken aan de kant hield.

“Of ik dit seizoen meer zal spelen, zal van de coach afhangen”, trapt Van Goethem een open deur in. Begrijpelijk, welke 21-jarige invaller zou in dit geval wél uitpakken met een statement? “Iedereen krijgt kansen van de coach, die moet je gewoon grijpen.”

Herpakken is een groot woord

Feit is dat SKN Sint-Niklaas een veel betere tweede helft speelde vorig weekend, nadat Van Goethem bij de rust was ingevallen. Een pluim die hij niet op de eigen hoed wil steken. “Eerlijk gezegd heb ik daar geen grote rol ingespeeld”, klinkt het zelfbewust. “Onze kansen kwamen evengoed via Laref, Borghgraef en Laacheri, dus ik zou mijn aandeel absoluut niet overschatten. Maar als we onze mogelijkheden hadden afgewerkt, had het nog een spannend slot kunnen worden.”

Dat Sint-Niklaas zich komend weekend moet herpakken, vindt Van Goethem dan ook wat overdreven. “Dat is een te groot woord.” De onervaren kleedkamer roept hij in als verzachtende omstandigheid. “Ik wil nog eens benadrukken dat wij zeer jonge spelersgroep hebben. Alleen Wouter Wijns, Mats De Bauw, Gilles De Saegher en ik liepen hier vorig seizoen ook al rond. Heel wat jongens hebben nog nooit op dit niveau gespeeld.”

Voorbeelden genoeg. Jongens die van lagere reeksen overkwamen, jeugdproducten van Sportkring en gasten die op dit niveau nog alles te bewijzen hebben. Van Goethem incluis. “Toch zijn wij als groep klaar voor dit niveau.”

“We mogen niet alles op ervaring steken, maar we moeten wel de kans krijgen om die op te bouwen. Alleen zo maken we progressie. Tegen Lede moeten we een stap vooruit kunnen zetten”, besluit Van Goethem.

Oohja: dat Lede won zes van zijn laatste zeven officiële wedstrijden, twee competitiematchen (vorig seizoen in derde amateurklasse) en drie bekerduels. Vorig weekend kegelde het eerstenationaler Patro Eisden Maasmechelen uit de beker, afgelopen woensdag pakte het een punt op Avanti Stekene.