Simon Viane blikt met zijn nieuwe club SV Moorsele tevreden terug op de eerste competitiemaand: “Met 7 op 12 onze start niet gemist” Piet Balcaen

06 oktober 2020

00u51 0 Sport in de buurt Afgelopen zondag won neo-tweedeprovincialer SV Moorsele A zijn competitiematch in en tegen Staden met 1-2. Simon Viane besliste halfweg de tweede periode de wedstrijd. De matchwinnaar kon echter niet helemaal tevreden het veld verlaten want hij slikte in de slotminuut nog een rode kaart.

“Een onterechte rode kaart”, aldus Viane. “In de slotminuut kreeg Staden nog een corner. Een corner die door een lokale speler naar doel werd gekopt. Ik stond op de doellijn en probeerde de bal met mijn heup af te weren. Logischerwijze maakte ook mijn arm, door mijn heupreflex, een beweging. Maar net op het moment dat de bal mijn heup zou raken, kwam mijn ploegmaat Gaetan Deneve als een duiveltje uit een doosje opgedoken om het leer met zijn hoofd te ontzetten. Zijn actie was de ref ontgaan. Gaetan Deneve verdedigde mij nog bij de ref, maar kreeg net als een protesterende Kobe Stragier, die de fase ook correct had ingeschat, geel. Desalniettemin neem ik de ref (Ouadi Rabhi, red.) niks kwalijk. Het ging allemaal zo snel. Missen is menselijk.”

VAR

“De VAR had uitsluitsel kunnen brengen, maar in tweede provinciale voetballen we voorlopig nog zonder VAR. En gelukkig ook zonder doellijntechnologie, want misschien had de bal op het moment van het ontzetten van Gaetan wel al de doellijn overschreden? Iets wat we nooit zullen weten. Voor het eerst in mijn carrière pakte ik rechtstreeks rood. En dan nog onterecht. Feit is wel dat onze doelman Broos Verlinde de elfmeter van Staden stopte en wij met de drie punten en een 7 op 12 huiswaarts keerden. We hebben als nieuwkomer in de reeks onze start niet gemist. Enkel tegen het voorlopig ongenaakbare Wevelgem, onze buren, moesten we het onderspit delven. Toegegeven, Wevelgem was wel beter dan ons, maar de verliescijfers waren toen overdreven. We onthouden echter onze 7 op 12. Cijfers die schitterend aanvoelen. Als we aanstaande zaterdagavond (19u.) thuis tegen Geluwe kunnen bevestigen, dan ziet de toekomst er al helemaal rooskleurig uit”, zegt de 27-jarige nieuwkomer die het voorbije seizoen nog voetbalde bij Aalbeke.

Apero & Vinyl

“Ik doorliep de jeugdrangen bij WS Lauwe. Op mijn zeventiende koos ik voor Aalbeke. Daarna voetbalde ik eventjes bij SV Moorsele en vierde met hen de titel in vierde provinciale. Ik koos nadien opnieuw voor Aalbeke met wie ik eveneens promoveerde. In het tussenseizoen maakte ik de overstap naar Moorsele. Vooreerst omdat ik hier met mijn vrienden kan voetballen. Bovendien ook omdat ik bij Moorsele kan bewijzen dat ik het niveau van tweede provinciale aankan. Ik hou van uitdagingen. Niet alleen op sportief, maar ook op professioneel vlak. Tot voor kort baatte ik in Wevelgem ‘Apero & Vinyl’ uit. In april liet ik die zaak over om met een nieuw bedrijf ‘Sports and More’ te starten. Een zaak die in het verlengde ligt van mijn studies Sportmanagement. Mijn firma introduceert sport in bedrijven. Ik moedig zaakvoerders aan om meer in te zetten op sport. Voor de gezondheid van hun werknemers en aldus ook de gezondheid van hun eigen bedrijf. Een win-win-verhaal. Tijdens de coronacrisis zijn nog meer mensen tot het besef gekomen dat lichaamsbeweging heel belangrijk voor hen is”, besluit de naar Wevelgem uitgeweken Lauwenaar.