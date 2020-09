Simon Versavel pakt brons op BK meerkamp voor junioren: “Persoonlijk record op zes onderdelen” Gunther Dekie

27 september 2020

20u18 0 Sport in de buurt Dit weekend stond in Deinze het Belgisch kampioenschap meerkamp voor de jeugd en masters op het programma. Simon Versavel (FLAC) zorgde voor de West-Vlaamse uitschieter door brons te pakken bij de junioren. De Zonnebekenaar verzamelde 6849 punten en kwam daarmee slechts vijf puntjes tekort voor het zilver. “Ik ben heel tevreden, al is het toch jammer dat ik in het polsstokspringen het zilver verlies,” klinkt het.

In barre omstandigheden begon Simon Versavel zaterdag aan de eerste dag van het BK tienkamp. De regen en wind speelden de atleten duidelijk parten. “Ik had het vooral zaterdagkoud, maar gelukkig had dat geen invloed op mijn prestaties”, klinkt het bij Versavel.

Op de eerste dag liet Versavel een persoonlijk record optekenen op de 100m (11.14), in het verspringen (6m93) en op de 400m (49.32). Op dag twee ging de atleet van FLAC op hetzelfde elan verder en deed ook op de 110mH (15.23) en in het speerwerpen (49m08) nooit beter.

Voor de start van de afsluitende 1500m stond Versavel derde met 6030 punten. Goud was toen al niet meer haalbaar, want supertalent Jente Hautekete (KAAG) had toen al meer dan 7000 punten achter zijn naam staan. De Zonnebekenaar had wel nog uitzicht op zilver, want hij stond slechts 46 punten achter Jef Misplon (RCG). Dat betekende dat Versavel op de 1500m zo’n zeven seconden sneller moest lopen dan de Gentenaar. Versavel liep een schitterende 1500m en finishte na een verschroeiende laatste ronde als eerste in 4.18.86. Misplon liep 6.09 seconden later als tweede binnen en behield zo met amper vijf punten voorsprong zijn zilveren plak. “Ik heb alles gegeven in deze afsluitende 1500m en verbeter mijn persoonlijke besttijd met zo’n 25 seconden. Het was nipt onvoldoende voor zilver, maar ik ben heel blij met brons”, zegt hij.

Polsstokspringen

“Over het algemeen ben ik heel tevreden met mijn prestaties op dit BK. Ik zette verschillende stappen voorwaarts. Mijn conditie is de afgelopen maanden enorm verbeterd en dat zag je vooral op de 400m en de 1500m. Jammer genoeg laat ik de zilveren medaille liggen in het polsstokspringen. Door een verkeerde stokkeuze kon ik niet voluit springen en bleef ik steken op 3m20, terwijl mijn persoonlijk record 3m90 bedraagt. Da’s jammer, maar ik klaag niet. Mijn ambitie was het podium halen en dat is gelukt”, besluit de eerstejaarsjunior.