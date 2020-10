Simon Verlinde wil zoveel mogelijk speelminuten vergaren bij zijn nieuwe club Harelbeke: “Op termijn basisspeler worden” Piet Balcaen

04 oktober 2020

23u36 0 Sport in de buurt Met KRC Harelbeke heb je nooit gedaan. Voor de derde week op rij maakten de ‘Ratten’ een achterstand ongedaan. Eerder deden ze dat al op de openingsspeeldag in Lokeren en vorige week thuis tegen Westhoek. Zaterdag slaagden de jongens van trainer Bruno Derveaux er ook in Zwevezele in om terug te slaan. Met dank aan een doelpunt van de pas ingevallen Simon Verlinde (20).

“Ik scoorde evenwel niet”, klinkt het corrigerend bij Verlinde. “Het was Derieuw, die een vrijschop van Vandenbroucke in de slotminuten overhoeks binnenkopte en ons zo finaal nog een punt bezorgde. De app van de Voetbalbond wees mij onterecht als doelpuntenmaker aan.”

“Op basis van onze vechtlust en weerbaarheid na de pauze, verdienden we het punt”, gaat Verlinde voort. “Toegegeven, in de eerste helft was Zwevezele beter. We kwamen in die fase van de match een paar keer goed weg. Op slag van rust incasseerden we een te vermijden treffer, toen we zelf een vrijschop namen en in de omschakeling uit verband werden gespeeld. Echter onze reactie bleef na de pauze niet uit. Tot tevredenheid van de trainer, die een goed tactisch plan had uitgestippeld. Voor de derde match op rij bewezen we dat wij over een mentaal sterke groep beschikken en strijd leveren tot de laatste seconde.”

Kuitbeenbreuk

Roeselarenaar Verlinde kreeg zijn jeugdopleiding bij SV Roeselare. “Op één seizoen KV Oostende na, voetbalde ik steeds bij SV Roeselare. Een doorbraak leek in de maak toen ik, enkele seizoenen geleden, zes maanden met de A-kern mocht meetrainen. Uitgerekend in die periode liep ik een kuitbeenbreuk op. In het tussenseizoen vertrok ik bij SV Roeselare. Op het juiste moment eigenlijk. Bij Harelbeke hoop ik om ervaring te kunnen opdoen in een eerste ploeg. Ik wil zoveel mogelijk speelminuten vergaren. Op termijn wil ik een basisspeler worden bij Harelbeke. We ambiëren op clubniveau een zorgeloos seizoen in tweede nationale. We beseffen dat de top spelen wellicht te hoog gegrepen zal zijn. Al bewijzen onze eerste drie competitiematchen wel dat we van niemand schrik moeten hebben”, besluit de student L.O. en bewegingsrecreatie aan VIVES in Torhout.