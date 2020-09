Simon Van de Voorde (Lindemans Aalst): “Onze prestaties zitten in stijgende lijn” Dominic Beckx

23 september 2020

20u58 0 VOLLEYBAL Na de plotse stopzetting van de competitie midden maart volgden er voor Lindemans Aalst enkele volleyballoze maanden. Sinds begin augustus begonnen de Ajuinen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. We vroegen aan Simon Van de Voorde of zijn team stilaan klaar is voor de competitiestart op zaterdag 3 oktober tegen Menen.

“Ondanks de beperkingen door Corona vind ik dat onze voorbereiding goed verloopt”, aldus de Aalsterse middenman. “Alles werd goed opgevangen en opgelost. Vorig seizoen deden we bijvoorbeeld ons fysiek werk in sportcentrum De Parel. Nu gebeurt dat in Schotte zelf. Omdat Wout D’Heer en Robbe Van de Velde met de U20-ploeg momenteel weg zijn naar het EK zijn we met minder volk op training, maar voor het overige konden we al voltallig trainen”.

“Toen de competitie in maart werd stopgezet, vermoedde ik al dat het seizoen niet zou worden uitgespeeld. Zeker de buitenlanders zouden geen maanden in België blijven. Tijdens de lockdown heb ik me veel bezig gehouden met mijn zoontje. In mei werd ik bovendien een tweede keer vader, opnieuw van een zoon. Ik heb veel tijd gespendeerd met mijn gezin. Daarnaast probeerde ik ook mijn conditie te onderhouden. In augustus hebben we de trainingen hervat. De resultaten in onze oefenwedstrijden zijn wisselvallig. De ploeg moet zich nog profileren. We hebben veel nieuwe en jonge spelers die hun weg nog wat moeten zoeken. Daarvoor dienen oefenduels ten slotte. We zoeken naar het juiste ritme. Onze prestaties zitten in stijgende lijn en dat is positief”.

De gemiddelde leeftijd van de Aalsterse kern bedraagt amper 22 jaar. Van de Voorde speelde in het verleden onder meer in de Poolse, Italiaanse en zelfs de Iraanse competitie en is met zijn 30 jaar de ouderdomsdeken van de Ajuinen.

“Ik heb inderdaad de ervaring die onze jonge gasten nog moeten opbouwen. Er wordt van mij verwacht dat ik een soort vaderrol opneem voor de jongeren en hen begeleid. In dat opzicht hebben we een heel toffe ploeg met correcte gasten die allemaal vooruit willen. In vergelijking met onze kern van vorig seizoen missen we een deel ervaring. In plaats daarvan kwam er heel wat jong geweld. We moeten echter niet onderdoen voor het team van vorig seizoen. Voorlopig kennen we nog teveel ups en downs. Positief is alvast dat we heel wat wisselmogelijkheden hebben. Heeft iemand een mindere dag, dan wordt dat opgevangen door een andere. Het is in ieder geval onze bedoeling om het vuur aan de schenen te leggen van Maaseik en Roeselare. Ik doe niet mee om gewoon mee te doen, wel om te winnen. Ik verwacht dat de teams in de komende competitie kortbij elkaar zullen liggen. Iedereen kan tegen iedereen winnen. Het zal belangrijk zijn om er elke match voor de volle honderd procent voor te gaan”.

Van de Voorde begint aan zijn tweede seizoen bij Lindemans Aalst. Vorig jaar keerde de gewezen speler van onder meer Averbode en Maaseik na enkele buitenlandse avonturen terug naar België.

“Ik ben heel tevreden dat ik die stap heb gezet. Het is anders natuurlijk, maar ik heb geen moment spijt dat ik meer voor mijn gezin gekozen heb. Volleyballen in Aalst bevalt me enorm, ik voel me er echt thuis.”

Donderdag oefent Lindemans Aalst in Schotte tegen het Duitse Düren. De wedstrijd begint om 14.45 uur en supporters zijn welkom. Zaterdag spelen de Ajuinen in Maaseik zonder publiek.