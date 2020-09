Simon Savaete met Knokke FC onderuit in Charleroi: “We hadden zeker een punt verdiend” Steve Dinneweth

27 september 2020

18u56 0 Sport in de buurt Royal Knokke Football Club keerde zondagavond met lege handen huiswaarts na een nederlaag met het kleinste verschil in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij Olympic Charleroi.

De neo-eerstenationaler hield de Walen een uur lang stevig in de tang, maar kon niet verhinderen dat Charleroi op een diefje met de drie punten aan de haal ging door een lage schuiver van Gadi. In de slotfase moest de kustploeg nog met tien man verder na een vrij dubieuze rode kaart voor Gertjan Martens. “We wisten op voorhand tegenover een sterke tegenstander te zullen staan”, vertelt kapitein Simon Savaete. “We moesten vooral op onze hoede zijn voor hun aanvallers, maar met een stevige organisatie kwamen we eigenlijk nooit echt in de problemen. Integendeel zelfs, want de eerste kansen waren voor ons, al hadden we pech toen Mariën de paal trof. Voorts werd de eerste helft gekenmerkt door veel middenveldspel en weinig doelgevaar langs beide kanten. Toen ze na de rust iets meer kwamen opzetten, voerden we onze taken uit zoals die afgesproken waren en hielden we goed stand. Op één uitgespeelde aanval kwam hun flankspeler alleen voor doel en die schoof de bal onder de benen van Dhoest tegen de netten. We hebben toen nog alles uit de kast gehaald, maar raakten niet meer door hun defensieve muur.”

Overdreven rode kaart

“De scheidsrechter liet zich tien minuten voor tijd nog vangen door de dramatiek op en naast het veld om Gertjan (Martens red.) te zwaar te bestraffen met een rode kaart na een tackle op de bal. Elke fase werd echter in hun voordeel beslist en dat maakt het uiteraard des te moeilijker om in Charleroi iets te komen rapen. We hebben ons best gedaan en hadden zeker een punt verdiend, maar het heeft niet mogen zijn. We hebben weliswaar voldoende vertrouwen getankt uit de voorbije bekerwedstrijden en kunnen ook nu terugblikken op een degelijke partij, waardoor we volgend weekend in eigen huis tegen Rupel Boom weer resoluut voor de drie punten zullen gaan. We hebben de afgelopen jaren een stevige thuisreputatie opgebouwd en willen die absoluut behouden”, besluit Savaete.

Olympic Charleroi - Knokke FC 1-0

Olympic Charleroi: Moriconi, Felix, Corneillie (45’ Moihedja), Ghesquiere, Castellana, Lioka Lima, Gadi (80’ Vanderbecq), Perez-Salibur, Khaida, Guedj (60’ Dahmane), Delbergue

Knokke FC: Dhoest, Vanraefelghem, Pierre (77’ De Kuyffer), Binst, Kocur, Savaete, Lambo (80’ Prez), Mariën, Buysse, Martens, De Wilde

Doelpunt: 68’ Gadi 1-0

Rood: 80’ Martens (K)