Simon Missiaen en paard Charlie klaar voor BK dressuur in Lier: “Generale repetities waren geslaagd” Bert Denolf

30 september 2020

00u04 0 Sport in de buurt Het startschot van het vijfdaagse Belgisch kampioenschap dressuur weerklinkt deze woensdagmiddag in het Azelhof te Lier. Izegemnaar Simon Missiaen en paard Charlie verkeren al enkele weken in goede vorm en kijken er naar uit om een goede prestatie neer te zetten.

“Ik heb de indruk dat mijn paard er volledig klaar voor is”, opent de naar Kuurne uitgeweken Izegemnaar. “De laatste trainingen waren proefgericht en hetgeen ik zag, stemt me optimistisch. De twee generale repetities brachten eveneens een bemoedigend resultaat met zich mee. Eind augustus werden we tweede op een manche in Sint-Truiden en begin deze maand behaalden we de eindoverwinning in de Beker van België. Met de vorm en het vertrouwen zit het dus goed, ook al waren we zeker nog niet foutloos en blijf ik mezelf en mijn paard scherp houden. Deze coronatijden zijn voor niemand leuk, maar de voorbije maanden hebben we wel heel wat extra zaken kunnen instuderen en optimaliseren.”

Laatbloeier

Charlie is met dertien jaar niet meer het jongste paard, maar ervaren kan je de ruin niet noemen volgens Missiaen. “Hij begon pas op zijn negende aan competitiesport en is dus een laatbloeier in deze sport. Die verloren tijd kan je niet inhalen, maar we hebben de voorbije jaren wel al een serieuze weg afgelegd. De routine en rust komt er steeds beter in. Het BK is zonder publiek en dat speelt misschien wel in ons voordeel, want in het verleden was Charlie af en toe onrustig en onvoorspelbaar in grote, luidruchtige stadions en drukke pistes.”

Opdrachten

Missiaen komt donderdag voor de eerste keer in actie tijdens de Grand Prix en vervolgens op vrijdag voor de Grand Prix Special. In het weekend vindt de finale van de Kür plaats. “De eerste twee proeven zijn uitgetekend en rijdt iedereen in hetzelfde scenario. Op de laatste dag zijn we zelf wat verantwoordelijk voor de invulling, creativiteit en elegantie van onze proef. Dan is het zaak om zoveel mogelijk de sterke punten van mijn paard uit te buiten en zijn zwakkere punten te verbergen. Mijn ambitie? Ik wil met een goed gevoel naar huis vertrekken op zondagavond”, besluit de Izegemnaar.