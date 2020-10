Simon Gesquière met LDP Donza als leider de competitiestop in: “Te vroeg om te evalueren” Johan Picqueur

13 oktober 2020

19u14 1 Sport in de buurt Sportminnend Vlaanderen baalt. Basketclub LDP Donza baalt zo mogelijk nog net dat tikkeltje meer. De fusieclub kende na wat pech een superstart en staat na twee speeldagen op kop in Top Division Men One.

Het lichtje dat in september scheen, is alweer gedoofd. Dat de competitie net nu op pauze wordt gezet, komt vooral voor LDP Donza wel heel erg ongelegen. Donza, pas het tweede jaar op hoogste amateurniveau, zoekt naar bevestiging na een schitterend jaar. Op de openingsspeeldag versloeg het topfavoriet Basics Melsele-Beveren en vorige zaterdag ging het met een century (78-101) winnen bij nieuwkomer Kontich Wolves.

“We hebben offensief het verschil gemaakt”, blikt Simon Gesquière terug op Kontich. “Defensief maakten we een minder goede beurt. Jammer dat we ons nu niet kunnen meten tegen Waregem. We staan inderdaad aan de leiding, maar het is te vroeg om na twee wedstrijden een correcte evaluatie te maken. Donza is een complete ploeg met weinig sterkhouders. Ondanks mijn eersteklasse-ervaring bij Okapi Aalst zie ik mezelf niet als sterkhouder. Rik Van den Berghe heeft die ervaring ook en Pedro De Decker kan ook mooie adelbrieven voorleggen. Donza is een heel brede ploeg en er zit veel kwaliteit op de bank.”

Dokter Gesquière

De 24-jarige forward zit in zijn derde Master geneeskunde. “Het is mijn laatste jaar stage, daarna volgt een specialisatiejaar”, licht de student toe. “Ik tracht mijn studies zo lang mogelijk met basket op hoog niveau te combineren.”

Wat vindt een toekomstig huisarts van de nieuwe maatregel? “Ik weet te weinig over Corona om mij uit te spreken of een voorlopige competitiestop goed is”, zegt Simon Gesquière. “De cijfers liegen er natuurlijk niet om. Ik zie het in de ziekenhuizen. Maar economisch is het moeilijk om in lockdown te gaan. Daarnaast is er ook het psychische aspect van een lockdown dat zeker niet mag worden onderschat.”

“Voor de club is het een drama”, treedt Donza-voorzitter Jan Gesquière zijn zoon bij. “Na de coronabesmetting vorige maand stonden we als club opnieuw op de rails. We waren sportief net heel goed bezig met zowel de A- en B-ploeg én de dames. Wanneer kunnen we opnieuw starten? Er werd een beslissing genomen, maar we zien er geen einde aan. Op deze manier is het moeilijk werken. Al beseffen we dat het voor iedere club zo is.”