Simon De Meyer en Sparta Ursel zetten topper tegen Watervliet naar hun hand: “Claimen rol van titelfavoriet niet” Dominique Lampo

05 oktober 2020

12u48 0 Sport in de buurt Sparta Ursel werd voor de start van het seizoen een outsider voor de titel in derde provinciale A genoemd. Na vier speeldagen deelt het met SK Wachtebeke de leiderspositie. De 3-1-winst in de topper tegen VK Watervliet doet de ploeg deugd.

Simon De Meyer, terug na een jaar blessureleed, maakt alvast een positieve balans op. “We namen met een zeven op negen een behoorlijk goede start en hadden het gevoel dat het duel met het ongeslagen Watervliet ons wijzer zou maken over onze sterkte. Het werd een verdiende 3-1-zege en we houden ook een goed gevoel over aan de wedstrijd. Na vier speeldagen vind ik dat we vrij hoog ingeschat mogen worden. Er zit erg veel voetballend vermogen in de ploeg en we kunnen best ver raken. Maar de rol van titelfavoriet claimen we niet. Die rol lijkt me het meest weggelegd voor SK Wachtebeke en misschien ook wel voor Lochristi.”

Toch begon de wedstrijd voor de Spartanen met een valse noot. Via Dylan Huyghe kwamen de bezoekers op voorsprong. De ploeg van coach Mark Minnaert kon al bij al vrij makkelijk de partij doen kantelen. “We vonden in het begin van de wedstrijd niet meteen onze draai en Watervliet klom niet onverdiend op voorsprong. Vanaf het tweede kwartier werden we de betere ploeg en moest Watervliet wijken. Via twee frommeldoelpunten kantelde de wedstrijd. Na de rust kon ik de 1-3 voor mijn rekening nemen. Watervliet miste een dot van een kans op de aansluitingstreffer en nadien konden wij de wedstrijd vlot controleren.”

Van De Walle als ideale aanjager

Ursel kan dus een ‘challenger’ worden voor titelfavoriet Wachtebeke. De Meyer, twee jaar geleden goed voor twintig doelpunten, hoopt dat zijn ploeg een hoofdrol kan spelen. “Wachtebeke en Lochristi zijn de titelfavorieten, maar je voelt dat zij ook week na week scherp moeten zijn om geen puntenverlies te lijden. We proberen dan ook zo lang mogelijk gelijke tred te houden met ploegen van dat kaliber. Mauri Welvaert en Arne Lootens schragen onze verdediging en met Van De Walle hebben we de ideale aanjager in de rangen. Kenzo speelt zelf week na week een degelijke wedstrijd, maar stuurt en coacht steeds heel positief. Hij is wel belangrijk voor onze ploeg. Ik vind het jammer dat ik door een blessure het seizoen in tweede provinciale miste, maar hoop nu de ploeg iets bij te brengen.”