Simon Bammens scoort op de valreep de winninggoal in Tienen als joker van Thes Sport Guido Gielen

04 oktober 2020

20u49 0 Sport in de buurt Het venijn zat in de staart van de wedstrijd toen de sterk ingevallen Simon Bammens (22) optimaal kon profiteren van onoplettendheid bij de Tiense verdedigers om Thes Sport de zege (1-2) te bezorgen. De boys van coach Patrick Witters staan met zes op zes aan de leiding.

Geef eens een korte analyse over de wedstrijd?

“We waren redelijk begonnen in een gelijkopgaande gesloten partij. Martijn Stefani bracht ons onverwacht op voorsprong, want het doelpunt viel echt uit de lucht. Meteen daarop slikten we de gelijkmaker en daar moesten we even van bekomen. Op de koop toe kreeg Jasper Braeken een rode kaart. Na de rust konden we met tien man ook terugvallen op een stevige organisatie en gaven praktisch niks weg. In de slotminuut, na een scheidsrechtersbal, stonden de Tiense verdedigers te slapen en Tim Jeunen kon mij met een listig balletje bedienen. Ik aarzelde niet om de winninggoal te scoren. De ontlading was groot. Met zes op zes een geslaagde start.”

Was de overwinning verdiend?

“Een gelijkspel was misschien meer op zijn plaats geweest, maar Thes Sport gaat altijd en overal tot de laatste snik voor de overwinning. Dat is de verdienste van de groep. Nooit opgeven, altijd blijven gaan en erin geloven.”

Een kwartier voor tijd viel je in en dan de winninggoal scoren. Tegen Winkel Sport was je ook bepalend door het eerste doelpunt te scoren. Je bent de joker van coach Patrick Witters. Tijd voor een basisplaats?

“Vorig seizoen was ik op uitleenbasis van Westerlo naar Thes Sport gekomen. Tijdens de transferperiode toonden enkele clubs belangstelling. Na een goed gesprek met Thes Sport, dat uitstraalde dat het gelooft in mijn kwaliteiten om basisspeler te worden, was de keuze snel gemaakt. Dat ik momenteel geen basisspeler ben, is voor een groot stuk aan mijzelf te danken. Het komt door een kleine blessure tijdens de voorbereiding. Ik moet het juiste ritme nog vinden. Sommige jongens deden het uitstekend, zoals Jasper Braeken. Die kreeg dan ook terecht een basisplaats. Anderzijds, mijn tijd komt nog. Het seizoen is nog lang en elk team krijgt te kampen met blessures en schorsingen. Het is natuurlijk leuk om zo bepalend als invaller voor de club te zijn. Zeker de winninggoal in Tienen deed extra deugd.”

Jasper Braeken kreeg rood. Een basisplaats zit er snel aan te komen, zeker omdat je polyvalent bent, toch?

“Jasper zal inderdaad een schorsing krijgen, maar er zitten nog andere sterke jongens op de bank, hé. Het is aan de coach om te beslissen. Ik heb een uitstekende band met hem, omdat ik voel dat zijn keuzes altijd eerlijk en oprecht zijn. Natuurlijk is het leuk meegenomen dat ik centraal achterin en in de spits kan spelen. Ik ben groot, krachtig en sterk met het hoofd. Bij elke hoekschop zorg ik voor gevaar. En in de slotfase kan ik zorgen voor “Sturm und Drang”. Mijn voorkeur is centraal in de verdediging, maar ik speel waar de coach het wil.”

En valt de combinatie studeren en voetbal mee?

“Ik studeer aan de KU Leuven en met een goede planning is het allemaal vlot te combineren”, besluit Maaslander Bammens.