Simen Jacobs en Rhodienne-De Hoek staan voor eerste thuiswedstrijd: “Vier op zes is echt het doel” DRIES CHARLIER

24 september 2020

13u51 0 Sport in de buurt Derdenationaler Rhodienne-De Hoek tankte op de eerste speeldag vertrouwen door in de slotminuut alsnog een punt te pakken op het veld van Voorde-Appelterre (2-2). Verdedigende middenvelder Simen Jacobs (21) hoopt mede dankzij dat vertrouwen zondag in eigen huis te winnen van Wolvertem Merchtem.

“In de eerste uitwedstrijd van het seizoen waren we er natuurlijk op gebrand om de drie punten terug mee naar huis te nemen”, doet Simen Jacobs het verhaal. “Veel voetbal is er niet aan te pas gekomen. Gedurende de hele wedstrijd werd de lange bal gehanteerd en dat langs beide kanten. Dit was niet zo vreemd gezien de slechte staat van het veld van Appelterre.”

“Als je het verloop van de wedstrijd bekijkt, is een puntje mooi meegenomen. We kwamen twee keer op achterstand, maar kwamen ook telkens weer op gelijke hoogte. We verdienden misschien geen puntje op basis van ons spel, maar onze mentaliteit en vechtlust rechtvaardigden dat dan weer wel.”

Vertrouwensboost

“Dat puntje gaf ons natuurlijk een boost deze week. Met een verlies zouden de hoofden sneller naar beneden gaan voor het volgende weekend. Daarnaast zou de druk, al dan niet onbewust, groter zijn. Vier op zes is echt wel de doelstelling, zeker omdat we dit weekend in eigen huis spelen.”

“Ik heb nog nooit tegen Wolvertem Merchtem gespeeld en weet er dus niet zoveel van. De nodige informatie zal wel worden meegedeeld door onze trainers voor de match. Ik weet gewoon dat het 0-3 verloor op eerste speeldag tegen Hamme en er dus alles aan zal doen om zijn eerste punten binnen te halen.”

Kleine derby

“Of we dit bekijken als een kleine derby? Eigenlijk wel. Zij zijn één van de weinige ploegen die nog tamelijk dicht in de buurt spelen. Zo goed als alle andere ploegen bevinden zich buiten Vlaams-Brabant waardoor je de match tegen Wolvertem Merchtem wel als een derby kan beschouwen. Dit gegeven speelt ook mee om net dat tikkeltje meer te geven. Als ik puur kijk vanuit onze eigen sterkte denk ik wel dat de drie punten haalbaar zijn. Als we dezelfde mentaliteit tonen als afgelopen zondag en dit kunnen combineren met verzorgder voetbal, zit het er wel.”