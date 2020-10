Silke Vanwynsberghe en AA Gent Ladies blijven steken op gelijkspel tegen Woluwe: “Maakten geen aanspraak op winst” Hans Fruyt

03 oktober 2020

16u39 1 Sport in de buurt Na de zes op zes van het competitiebegin krijgen de AA Gent Ladies het lastiger. In de bekermatch bij eerstenationaler OHL B hadden de blauw-witten strafschoppen nodig om door te gaan. Thuis tegen WS Woluwe, op de derde speeldag van de Superleague, bleef Gent op een 1-1-gelijkspel steken.

Trainer Dave Mattheus moest schuiven met pionnen. In vergelijking met de thuismatch tegen Aalst kwamen Emma Van Britsom en Rkia Mazrouai in de ploeg. En dat onder meer voor de langdurig geblesseerde Shari Van Belle. In de bekermatch liep de twintigjarige middenvelder een ernstig knieletsel – gescheurde kruis-, laterale en mediale band plus geraakte meniscus – op. Vrijdag werd Van Belle geopereerd. “Door het uitvallen van Shari schoof ik door van de verdediging naar het middenveld”, verduidelijkt de 23-jarige Silke Vanwynsberghe.

Haar team klom tegen Woluwe rond het uur via Imani Prez op voorsprong. In de slotminuut kwamen de bezoekers via Marie Bougard langszij. “Die late gelijkmaker is vervelend, maar wij maakten vrijdagavond geen aanspraak op de drie punten”, geeft Vanwynsberghe toe. “Net als in de bekermatch draaide het niet. Nochtans begonnen we de competitie met twee hele goeie prestaties. Goed voor 0-3-winst bij OHL A en een 3-0-zege thuis tegen Aalst. Dat waren twee overwinningen met goed voetbal ook. Dat is weg. Het loopt stroef. Een verklaring kan ik niet meteen vinden. Al is het uitvallen van Shari Van Belle een ernstige aderlating.”

Lotte De Wilde

Eigenlijk had Vanwynsberghe dit scenario bij de start van het nieuwe seizoen verwacht. Omdat de kern tijdens de transferperiode een facelift kreeg. Met Elisabeth Meijerink, Lobke Loonen, Jolet Lommen, Heleen Jacques, Rkia Mazrouai en Emma Van Britsom stonden tegen Woluwe zes nieuwkomers in de basis. “Tijdens de voorbereiding dacht ik het een moeilijk seizoen zou worden”, gaat Vanwynsberghe voort. “Ik denk dat we volgende zaterdag bij Zulte Waregem weer een hele lastige match krijgen. Ook omdat enkele speelsters van bij ons overstapten naar Essevee. Zij zullen erop gebrand liggen ons in het Regenboogstadion te kloppen. Neen, veel contact heb ik niet met de speelsters die naar Zulte Waregem verhuisden. In de lokalen van de universiteit kom ik Lotte De Wilde wel eens tegen. Zij studeert geneeskunde, ik kinesitherapie aan de dezelfde faculteit.”