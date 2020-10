Silke Baccarne (Eendracht Aalst): “Bekerstunt op KRC Genk geeft ons vertrouwen een boost” Jan Van Lijsebeth

01 oktober 2020

15u45 2 Sport in de buurt Na de ferme opsteker in de cupmatch op Racing Genk wil Eendracht Aalst Ladies zondag op Oud-Heverlee Leuven met de zege aanknopen. In competitieverband staat de teller immers nog op nul en daar moet zo snel mogelijk verandering in komen.

Het was vooraf te verwachten dat de promovendus zich aan de Super League wat zou moeten aanpassen. De competitiestart met Club Brugge en AA Gent als tegenstanders was bovendien niet van de poes, maar nu moeten er punten gesprokkeld worden in Leuven. Doelvrouw Silke Baccarne ziet de komende opdracht met vertrouwen tegemoet. “Logisch ook na de bekerstunt op Racing Genk”, zegt de Antwerpse. “Vooral de manier waarop we op Limburgse bodem presteerden, geeft het vertrouwen van de ploeg een boost. We hadden weliswaar strafschoppen nodig om ons voor de 1/8ste finales van de beker te plaatsen, maar we verdienden de zege na 90 minuten ruimschoots.”

De Aalsterse doelvrouw kroonde zich in de strafschoppenserie met twee gestopte penalty’s tot matchwinnaar. Een geheim voor het pakken van de strafschoppen heeft ze nochtans niet.

“Het is niet dat ik een speciale tactiek heb. Ik houd de bal goed in het oog en ga op mijn gevoel van het moment af. Er is ook altijd wat geluk mee gemoeid, maar het deed toch wel deugd dat ik beslissend voor de ploeg kon zijn.”

Baccarne staat dit seizoen voor een grote uitdaging, want ze moet jeugdinternationale Riet Maes vervangen. Die vertrok immers naar AA Gent.

“Het gekke is dat toen ik voor Eendracht tekende er nog geen sprake was van een uitgaande transfer van Riet Maes naar Gent. Ik zou normaal de concurrentie met haar moeten aangaan. Daar was ik zeker niet bevreesd voor, want ik heb wel al wat ervaring. Ik debuteerde op mijn vijftiende met Lierse in eerste nationale en de jongste vier jaar stond ik met FC Kontich tussen de palen. Ik speelde meerdere malen tegen Aalst. Eén van de laatste matchen voor de coronacrisis verloor ik met mijn ex-club op Aalst. Korte tijd later werd ik door het bestuur van Eendracht gecontacteerd. Deze transfer is ongetwijfeld een stap vooruit voor mij. Praktisch gezien is het niet zo evident omdat er driemaal per week wordt getraind en ik in Hemiksem woon en in Mechelen studeer, maar ik heb het er voor een avontuur in de Super League voor over.”