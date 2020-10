Sibert Himpe (KVK Westhoek): “iedereen krijgt gelijke kansen, hopelijk kunnen we als jonge jongens die eerste zege vieren”

Erik De Block

01 oktober 2020

14u04 0 Sport in de buurt KVK Westhoek verloor twee keer op rij en speelt zondag thuis tegen promovendus VV Zelzate dat twee keer een gelijkspel behaalde. “Ondanks de nul op zes is er geen reden om paniek te zaaien”, benadrukt de verdedigende middenvelder Sibert Himpe. “Het is nog maar een begin. De sfeer zit nog altijd goed.”

“We moeten zondag als één groep voor de drie punten gaan. Zelzate is voor mij een onbekende tegenstander. We moeten uitgaan van eigen sterkte en niet kijken naar de tegenstander.” Het team van trainer Bruno Debo ging zaterdagavond op KRC Harelbeke (5-2) onderuit. “De cijfers kwamen zwaar over maar de score is overdreven”, reageert Himpe. “We beseffen dat allemaal. We waren in het Forestierstadion nochtans goed gestart. We kwamen voorop en zijn dan weggezakt. Ook aan de tweede helft begonnen we goed maar zakten dan weer weg. Dat is voetbal. Het is als ploeg dat we het moeten doen. We hadden de kans om de score te verdubbelen. Iedereen kan eens een kans missen.”

Twee jaar geleden speelde fusieploeg KVV Zelzate kampioen in eerste provinciale en vorig seizoen in de derde amateurklasse. Het won toen ook de tweede periodetitel na een sterke reeks van acht overwinningen. Hun voorzitter is een heel goede vriend van trainer Bruno Debo. Van wie Sibert Himpe uit Wevelgem alvast het vertrouwen krijgt. “Ik ga proberen die voor mij positieve lijn door te trekken”, aldus Sibert Himpe. “Het is werken op training. Op de positie van verdedigende middenvelder sta ik het liefst. Zo werd ik er ook voor opgeleid bij SV Zulte Waregem waar ik tien jaar speelde.”

Na een jaar bij SV Wevelgem City vertrok hij voor drie jaar naar Excelsior Moeskroen. In het Crack Stadion in Ieper is hij bezig aan zijn tweede seizoen. Bij het team van voorzitter Willy Lamaire krijgt de jeugd alvast een kans: Gillis Verhelst (20), Yentl Dewilde (17), Martijn Kirilov (20), Sibert Himpe (21). “Iedereen krijgt gelijke kansen”, geeft Sibert Himpe aan. “Hopelijk kunnen we als jonge jongens die eerste zege vieren. Het zou aangenaam zijn voor het vertrouwen in de groep. Deze week bereiden we er ons op training alvast op voor.”