Shun Ballegeer en KM Torhout blijven steken op punt tegen Lebbeke na penalty in 96ste minuut: “Heel zuur om zege op zo’n manier uit handen te geven” Bert Denolf

11 oktober 2020

20u32 0 Sport in de buurt In derde nationale leek een stevig georganiseerd Torhout lange tijd op weg naar een broodnodige zege tegen Lebbeke, maar het zag de bezoekers in de blessuretijd langszij komen vanaf de stip (2-2). Een opdoffer voor de groen-witte formatie, maar het kan zich wel optrekken aan een goede wedstrijd.

Na een drie op negen was het nog niet menens voor Torhout, maar de Velodroomformatie moest zich na twee nederlagen op rij wel herpakken. Puntengewin tegen Lebbeke was nodig om de aansluiting met de middenmoot niet te verliezen.

“We startten de match met het mes tussen de tanden en toonden aan de trainer en ons publiek dat we erop gebrand lagen om een goede prestatie neer te zetten”, laat Shun Ballegeer weten. “Het resulteerde in een snel doelpunt van Coppin, die een voorzet van Andries aan de eerste bal in doel kon tikken. We behielden de controle, maar slikten vlak voor de pauze de gelijkmaker, wat een domper was na een ijzersterke eerste helft.”

“Na de pauze hielden we ons goede ritme aan en zette Andries ons, op voorzet van Simoens, op voorsprong. We verdedigden die voorsprong nadien met hand en tand, maar in het slot botsten we op een eigenwijze scheidsrechter. Hij liet, zonder aanleiding, de wedstrijd zeven minuten in overtijd gaan en gaf in de 96ste minuut een ingebeelde strafschop cadeau aan de bezoekers. Bij een lange bal raapte onze doelman de bal probleemloos op, maar de ref zag een duwfout van een andere speler. Het is heel zuur om zo twee punten te verliezen, want we hadden negentig minuten lang overwicht, kregen veel kansen en gaven weinig weg.”

Potentieel

Torhout start het seizoen zo met vier op twaalf. “Dat is te weinig, maar we hebben dit weekend wel een stap vooruitgezet”, meent Ballegeer. “Vergeet ook niet dat we al enkele weken in moeilijke omstandigheden voetballen, door heel wat blessures waardoor de onze trainer telkens moet puzzelen. Zo speelde ik al drie keer op een verschillende positie, terwijl ik het liefst op de zes wordt uitgespeeld. Ik zie echter op elke training dat het potentieel aanwezig om beter te doen dan wat we de voorbije periode presteerden. De komende weken zullen we, zeker als we met dezelfde mentaliteit als tegen Lebbeke spelen, nog heel wat punten pakken.”