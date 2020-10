Shana Lauwers komt sterk terug na bevalling Bart Spruijt

08 oktober 2020

21u48 0 Sport in de buurt Op 8 februari verwelkomde Shana Lauwers een flinke dochter Fien. Ruim een half jaar later haalt de lopende moeder alweer een zeer mooi niveau op de 1500m. Binnenkort hoopt de 28-jarige atlete uit Vosselaar opnieuw om haar veldloopspikes aan te trekken.

Shana Lauwers en haar man Yelle Van Waeyenberghe, ook een fervent loper, kregen op 8 februari een dochter, Fien. Shana Lauwers pikte zodra het kon de draad van het lopen weer op. “Ondanks alles verliep het eigenlijk ideaal”, vertelt Lauwers die als verpleegster werkt bij het Wit-Gele kruis. “Ik kon heel rustig terugkeren omdat er toch geen wedstrijden waren. Er was ook geen druk. Eerst trainde ik heel rustig op mezelf en vanaf half april ben ik terug met een trainingsschema beginnen werken.”

4.37 op de 1500m

Zodra ze terug klaar was voor de competitie, was het door corona niet evident om geschikte meetings te vinden. “Het waren niet de beste wedstrijden die ik kon doen. Ik moet zeggen dat ik het heel moeilijk vond om wedstrijden te vinden. Vaak moest ik in wedstrijden alleen op kop lopen en ik kon ook niet veel wedstrijdritme opdoen. Wat dat betreft was het niet altijd ideaal. Maar op de Nacht in Heusden liep ik wel een goeie 1500m. Ik bengelde daar achteraan in het pak en liep 4.37. Op een micromeeting in Turnhout vorige woensdag heb ik dezelfde tijd neergezet. Ik liep er samen met m’n teamgenote Femke Speelman-Rooms die ook een deel van het kopwerk deed.” Haar recordtijd van 4.21.86 uit 2018 bleef logischerwijze overeind. Maar met 4.37.30 staat ze toch in de top 25 van België in 2020. De atlete die al heel haar carrière getraind wordt door ATK-coach Peter Kelchtermans, wil binnenkort in de crossen de stijgende conditielijn doortrekken. “Aan het BK 10km op de weg zal ik niet deelnemen. Ik neem nu een weekje rust en dan zal ik beginnen aan de winteropbouw. Het valt wat af te wachten welke crossen er daadwerkelijk zullen doorgaan. Ik hoop om toch een paar Crosscup-manches mee te doen. De Crosscup Relays is afgelast, maar voorlopig gaat de Crosscup van Mol begin november nog wel door. Daar kan ik naar uitkijken”, besluit Lauwers die in 2018 nog provinciaal kampioene cross werd.