Sergio Rola en Achilles winnen verdiend bij Initia Hasselt: “Grote eer om voor Bocholt te spelen” Guido Gielen

11 oktober 2020

11u00 8 Sport in de buurt Op de eerste speeldag in de Bene-League won kampioen Achilles Bocholt verdiend (22-28) bij een moedig strijdend Initia Hasselt. De eerste transfer van de Damburgers was het aanwerven van Sergio Rola (30) van Visé. De Portugees liet zich bij zijn competitiedebuut voor Bocholt meteen opmerken.

Jullie wonnen verdiend, maar na de vlotte start werd het toch geen walk-over. Hoe kwam dat ?

“Na enkele minuten wisten Colman, Winters en ikzelf een mooie kloof (3-9) op het bord te prikken. Toen leek het inderdaad alsof we met de vingers in de neus voorbij Initia gingen gaan. Nadien vielen we aanvallend even stil en lieten een aantal rijpe kansen liggen. Al speelde hun doelman Nicholas Plessers een schitterende partij, hij had zeker een drietal miraculeuze reddingen in huis. Toch wil ik ook een pluim geven aan Initia voor hun inzet en mentaliteit, want ze bleven knokken en erin geloven. We konden met een kloofje (12-16) gaan rusten, maar coach Bart Lenders wilde meer scherpte zien. Na de rust konden we de voorsprong uitbouwen en ondanks het aandringen van Hasselt de partij rustig onder controle houden.”

Ben je tevreden over je debuut en al aangepast aan je nieuwe club ?

“Ik kan zeker terugblikken op een mooie prestatie. Het is allemaal nieuw voor mij, ook al begin ik aan mijn zesde seizoen in België. Na twee jaar Wezet was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Bij Visé konden we Bocholt telkens het vuur aan de schenen leggen, maar de Damburgers zijn de grootste club van de Benelux. Voor hen spelen is een grote eer. Ik hoop dan ook als ervaren speler mijn steentje te kunnen bijdragen. Ik speelde in mijn thuisland Portugal voor het grote FC Porto. Nu speel ik in België voor de grootste club en daar ben ik best fier op. Van trainer Lenders kan ik nog veel dingen bijleren en wil ik hier als speler nog groeien. Intussen heb ik mijn draai gevonden. Ik verhuisde van Wezet naar Bocholt en iedereen in de club heeft mij uitstekend opgevangen. Ik voelde mij hier snel thuis.”

Doorbijten

De Bene-League zal wellicht worden stopgezet. Wat doet corona met jou?

“Ik hoorde van zware besmettingen in Nederland en dat er zelfs een tweede lockdown op komst is. Tja, de gezondheid komt op de eerste plaats. Hopelijk kunnen we de Belgische competitie nog vlot afwerken, want hier in Hasselt was alles in orde inzake coronamaatregelen. Iedereen moet zich aan de basisregels houden en dan kunnen we in mijn ogen zeker voort spelen. Corona heeft op iedereen zijn leven een grote invloed, maar we moeten doorbijten. Hopelijk komt er snel een vaccin.”