Serge Pauwels (CCC) zet een punt achter vijftien jaar bij de profs: “Ik zie mezelf ooit met jongeren werken” Hans Fruyt

12 oktober 2020

22u59 0 Sport in de buurt Het zat eraan te komen. Serge Pauwels stopt met koersen. Hij zat vijftien jaar om den brode op de koersfiets en reed dertien grote ronden: zes maal de Tour, vier keer de Giro, drie maal de Vuelta. Zonder een (milde) ontsteking op de hartspier had hij ook dit jaar de Tour gereden.

Volgende maand wordt Pauwels 37. Dan mag je als wielrenner al eens denken aan stoppen. “Begin augustus kreeg ik van de dokter het advies twee maanden te rusten”, verduidelijkt Pauwels. “Dan was het al rap begin oktober. Te krap om de start van de Vuelta te halen. Met weinig training naar een grote ronde is niet aangewezen. Dus begin je na te denken. Ook omdat CCC, m’n ploeg, stopt. Ik had graag nog één, twee jaar gekoerst. Maar aan de onderhandelingstafel met andere teams zou mijn positie zwak zijn want ik heb dit jaar nauwelijks kunnen koersen. Ik heb altijd bij mooie ploegen (onder meer Cervélo, Omega Pharma-Quick.Step, Sky, Dimension Data, red.) kunnen rijden. Volgend jaar bij een kleiner team zou het seizoen te veel kunnen zijn. Dus hakte ik nu de knoop door en niet eind december of begin januari.”

Waardoor voor Pauwels de weg openligt naar een nieuwe job. In de koers? “Een concrete aanbieding heb ik niet, maar in het wielrennen blijven lijkt mij het meest logische”, reageert Pauwels. “Met jonge renners werken, dat zie ik mezelf wel doen. Als coach, als performance manager, kan ik mijn jarenlange ervaring doorgeven. Ik heb een bachelordiploma toegepaste economie, legde alle examens voor het masterdiploma in die richting met succes af, maar kwam er niet toe een thesis te schrijven. Het kan altijd, maar uit die sector ben ik te lang weg.”

Giro 2009

Laat het dus maar een toekomst in de koers worden. Naast dertien grote ronden reed Pauwels bij de profs ook de WK’s in Firenze en Innsbruck plus de Olympische Spelen in Rio waar hij olympisch kampioen Greg Van Avermaet bijstond. De Edegemnaar, die met ex-renster Ine Beyen huwde en al jaren aan de kust woont, won drie jaar geleden de Ronde van Yorkshire. Bij het grote publiek raakte Pauwels in 2009 op een vreemde manier bekend. In een etappe van de Giro moest hij in een vlucht plots de benen stilhouden. Orders van de ploeg, in dienst van kopman Carlos Sastre. “Die rit heb ik later toch gewonnen want het bloedpaspoort van Bertagnoli was niet in orde, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als echt winnen”, geeft Pauwels toe. “In die Ronde van Italië is mijn carrière echt begonnen. Vijftien jaar is het een mooi verhaal geweest.”