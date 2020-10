Seppe Van Hoyweghen wil met Lindemans Aalst valse start rechtzetten tegen Maaseik: “Er zit genoeg potentieel in het team”

Dominic Beckx

07 oktober 2020

19u43 1 VOLLEYBAL Met een 2-3-thuisnederlaag tegen Menen nam Lindemans Aalst niet de start waarop het gehoopt had. Op de tweede speeldag van de Euromillions Volley League willen de troepen van coach Johan Devoghel zich herpakken. Met de moeilijke trip naar Maaseik voor de boeg is dat geen evidentie. We spraken met spelverdeler Seppe Van Hoyweghen die woensdag zijn twintigste verjaardag vierde.

“Het verlies tegen Menen was vreemd”, aldus de passeur uit Zulte. “Ik dacht dat iedereen er klaar voor was en toch verloren we tegen een gehavende tegenstander. We speelden veel te wisselvallig om aanspraak te kunnen maken op de zege. Iets wat ons ook in de voorbereiding al overkomen is. Het is spijtig dat we de eerste set op het einde uit handen gaven. Als we die hadden kunnen binnenhalen, zou de match nooit zo verlopen zijn. Nu kreeg de tegenstander een boost. Uiteindelijk kwamen we nog op een 2-1-voorsprong en die hadden we altijd moeten omzetten in winst. Dat we een jonge groep hebben, mag geen excuus zijn voor ons wisselvallig presteren. Er zit genoeg potentieel in het team. We gaan er alles aan doen om dit in de toekomst te vermijden. We moeten keihard werken op training en dan moet het er ook in de wedstrijden uitkomen.”

Zondag om 19 uur staat Aalst tegenover zestienvoudig landskampioen Maaseik. “Dat wordt geen makkelijke opdracht. De Limburgers hebben een heel sterke ploeg. Met de terugkeer van opposite Jolan Cox en Pieter Verhees zijn ze serieus versterkt. In de voorbereiding stonden we twee keer tegenover elkaar. In eigen zaal speelden we een goede wedstrijd en wonnen we twee van de vier gespeelde sets. In Maaseik haalden we ons niveau niet en verloren we met 4-0. We spelen sowieso elke wedstrijd om te winnen. Uit onze nederlaag tegen Menen kan je nog niets concluderen. We zijn gewoonlijk vrij goed in de eerste fase van de competitie en komen iets minder goed voor de dag in de play-offs. Het is in de maanden december, januari en nadien dat we op ons best moeten zijn.”

Van Hoyweghen is begonnen aan zijn derde seizoen bij Lindemans Aalst. “De situatie is een beetje gelijkaardig aan die van vorig seizoen. Met de Italiaan Francesco Zoppellari kwam er een nieuwe passeur in de ploeg. Ik kende hem niet, maar het is een goede speler. Ik hoop zoveel mogelijk te spelen, maar als het nodig is kunnen we elkaar goed aflossen. Tegen Menen is Francesco trouwens goed ingevallen. Na dit seizoen heb ik nog een contract van een jaar. Als ik mezelf verder ontwikkel en de kans zich voordoet, sta ik zeker open voor een buitenlands avontuur. Rusland en Polen zijn sterke competities, maar mijn voorkeur gaat uit naar Italië. Ik volg de Italiaanse competitie en de beste spelers zitten daar.”