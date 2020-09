Seppe Kil (Lyra-Lierse) neemt het zondag op tegen zijn broer Robbe, speler van Cappellen, ex-club van coach Bart De Roover: “Dubbel plooien op alle vlakken” Bart Jacobs

30 september 2020

20u09 0 Sport in de buurt Er zijn zo van die wedstrijden waar het aantal onderlinge links van afspat. Lyra-Lierse-Cappellen, zondag in 2de nationale B (15u00), is er zo eentje. De kersverse coach van de Pallieters, Bart De Roover, was vorig seizoen nog bij Cappellen aan de slag, maar ook de broers Robbe en Seppe Kil hebben de wedstrijd van zondag ongetwijfeld met een dikke stip aangemerkt. Want voetballen tegen je broer, dat doe je niet zo vaak.

“Hier kijken we allebei al meerdere weken naar uit, ja”, vertelde Seppe Kil (27) ons, sinds dit seizoen nieuw op het middenveld bij Lyra-Lierse. “Uiteraard zullen er heel wat familieleden op de tribunes zitten, maar kiezen voor de ene of de andere doen onze ouders niet. Wat voor hen van belang is, is dat we het allebei goed doen op het veld. Wat voor ons allebei geldt: er is meer dan één reden om ons dubbel te plooien. Op alle vlakken. In het verleden hebben we ook al samen in de ploeg gestaan, onder meer in de jeugd van Antwerp.”

Op de vorige speeldag, thuis tegen Spouwen-Mopertingen, pakte Lyra-Lierse op eigen veld de eerste overwinning van het seizoen. Tijd om te bevestigen. “De druk is er voor ons nu wat af, hé. Maar vooral de manier waarop de zege tegen Spouwen-Mopertingen tot stand is gekomen, is toch voor enige verbetering vatbaar, hoor. Er zaten te veel slordigheden in ons spel en daar zullen we dus moeten aan werken. Ik vind het leuk te kunnen voetballen met spelers die in de hogere reeksen hebben gevoetbald, zoals Jason Adesanya en Jordi Peffer. Aan hen kan ik de bal kwijt, en ik weet ook dat ze er dan iets goeds mee doen. Maar ook op dat vlak is er zeker nog ruimte voor verbetering. Ik voel me snel en goed ingeburgerd bij Lyra-Lierse, maar alles kan altijd beter, hé.”

Zowel Cappellen als Lyra-Lierse heeft al tegen Hasselt gevoetbald, en allebei verloren. Cappellen haalde op de eerste speeldag wel zwaar uit op het veld van Londerzeel (0-5), waardoor beide clubs drie punten achter hun naam hebben staan. Je bent gewaarschuwd, Seppe. “Maar dat ben ik al, hoor. Cappellen heeft enkele uitstekende voetballers in huis, en zal ons een nieuwe thuiszege zeker niet zomaar cadeau doen.”