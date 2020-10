Seppe Gantois (KVK Westhoek): “Vroeger dan voorzien ben ik terug” Erik De Block

08 oktober 2020

15u08 0 Sport in de buurt Tweedenationale KVK Westhoek speelt zondag tegen FC Merelbeke. Het team van trainer Bruno Debo telt na drie speeldagen nog maar één punt. Merelbeke speelt op een klein veld in De Pinte. De gemeente investeert in een nieuw stadion. “Nu komen de ploegen tegen wie het moet”, wijst Seppe Gantois op het groot belang.

“Vorig weekend thuis tegen VV Zelzate verdienden we de drie punten al. De ref liet vijf minuten overspelen. Door het ongeluk bleef het bij een gelijkspel en waren we anderzijds niet efficiënt genoeg. We moeten vooruit kijken en niet naar wat achter ons ligt. We zouden moeten kunnen een reeks neerzetten en dat in ploegverband doen. Merelbeke telt maar één punt meer.”

De ex-speler van KV Kortrijk kende al heel veel pech. In januari blesseerde hij zich zwaar aan de kruisbanden van de knie. Bijna halfweg februari volgde een operatie. Zondag zat hij voor de eerste keer op de bank en viel een kwartier voor affluiten in. “Vroeger dan voorzien ben ik terug”, aldus Seppe (22). “Ik speelde eerder twee keer een helft met de beloften.”

“Op training doe ik nog niet alles mee. Toen ik de laatste keer naar de specialist op consultatie ging, zei hij me dat ik nog drie weken moest wachten om te hervatten in een wedstrijd. Na een week speelde ik al met de beloften en voel me goed. Ik ben blij er terug bij te zijn. Ondanks de concurrentie is dat niet vanzelfsprekend. Ik hoop zo rap mogelijk weer de ‘oude’ te zijn. Natuurlijk ontbreekt er me nog matchritme. Ik hoop vanaf nieuwjaar top te zijn. Het kan natuurlijk ook vroeger zijn. Ik wil mezelf tijd geven.”

Het was in februari al zijn derde operatie aan de knie. “Nu was het mijn linkerknie, de vorige twee ingrepen waren aan de andere knie”, blikt Seppe terug. “Eén keer ook aan de kruisbanden, de tweede keer was het de meniscus.” Ondanks al die tegenslagen, toont Seppe Gantois alvast veel karakter om telkens terug te keren. Ondertussen is hij aan de hogeschool Vives Kortrijk afgestudeerd als master bedrijfsmanagement-marketing. “Ik ben volop aan het solliciteren op zoek naar een job”, klinkt het bij Seppe die zijn eerste voetbalstappen bij FC Woesten zette en dan naar VK Ieper trok.