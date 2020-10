Seppe Baetens begint met VHL eindelijk aan het nieuwe seizoen: "Competitie is sterker geworden” DRIES CHARLIER

08 oktober 2020

15u43 0 Sport in de buurt Na een lange voorbereiding opent Haasrode Leuven zaterdag haar nieuwe seizoen met een verplaatsing naar Roeselare. Meteen een moeilijke opdracht voor de Leuvenaren die naar eigen zeggen een goede voorbereiding achter de rug hebben.

“We hebben allemaal vrij hard naar dit weekend uitgekeken”, zegt Seppe Baetens (31). “We lagen nog nooit zo lang stil en kenden nog nooit zo een lange voorbereiding. Het feit dat we opnieuw kunnen doen wat we graag doen, is leuk. Er is de laatste maanden genoeg miserie geweest. Er gaat wel veel minder publiek zijn en het zal een ander gevoel geven dan vroeger, maar het voornaamste is dat we terug kunnen volleyballen en plezier maken.”

“We hebben een resem oefenwedstrijden gespeeld, maar dat was tegen ploegen die nog niet compleet waren. Het is dus heel moeilijk om nu al te gaan inschatten hoe ons vormpeil is. Door COVID-19 vielen ook enkele oefenwedstrijden weg. We spelen onze eerste wedstrijd in Roeselare, een ploeg die meedoet voor de prijzen. Ze hebben vorig weekend al hun eerste wedstrijd gespeeld. Het is niet slecht dat we onmiddellijk tegen zo’n ploeg spelen, maar de wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten zijn belangrijker.”

Langere rust deed deugd

De langere voorbereiding had ook zijn voordelen. “De iets langere rust na het seizoen heeft me deugd gedaan. Toen het nog goed weer was, zijn we eerst begonnen in het zand en daarna pas in de zaal. Die opbouw heeft me ook goed gedaan. Fysiek voel ik me in orde. Het is uiteraard leuker om te trainen voor iets zoals je bijvoorbeeld doorheen het seizoen doet. Als je twee maanden traint om pas veel later jouw eerste competitiewedstrijd te spelen, is dat met momenten wel moeilijker.”

“Het gaf ons wel de tijd om meer te trainen op bepaalde zaken en fysiek kon er iets meer opbouwend gewerkt worden. Je hebt de tijd om af en toe iets zwaarder te gaan werken. Als team kenden we in mijn ogen een goede voorbereiding.”

Strijden om vierde of vijfde plek

“De ambities zijn dezelfde als vorig jaar en een club zoals Leuven moet deze ook elk jaar hebben. Zo willen we dus meespelen voor een plek in de play-offs. Je weet dat wanneer je vierde of vijfde wordt je speelt tegen de vierde of vijfde voor die plek in de play-offs en dat is altijd beter dan tegen een ploeg uit de top drie.”

“Het eerste weekend toonden meteen aan dat de competitie sterker is geworden. Menen ging winnen met 2-3 in Aalst. Achel won de eerste set tegen Maaseik (1-3) en had in de derde set een setbal om 2-1 voor te komen. Er gaat dus nog harder gevochten moeten worden voor die vierde en vijfde plaats.”