Senne Leysen met kersvers Belgisch kampioen Dries De Bondt naar BinckBank Tour: “Samen veel mooie momenten beleefd” Hans Fruyt

26 september 2020

23u12 0 Sport in de buurt Dinsdag begint Senne Leysen (24) in Blankenberge aan de BinckBank Tour. In dienst van Nederlands kampioen Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Dries De Bondt en ex-nationaal kampioen Tim Merlier. Gianni Vermeersch, Jonas Rickaert en Oscar Riesebeek zijn de andere pionnen van Alpecin-Fenix.

Via de communicatie van de ploegleiders beleefde Senne Leysen, afstopper in het peloton, vorige dinsdag in Anzegem de triomftocht van ploegmaat Dries De Bondt. “Toen ik in 2018 bij Veranda’s Willems-Crelan als prof debuteerde, leerde ik Dries als ploegmaat kennen”, vertelt Leysen. “Samen hebben we al heel wat mooie momenten beleefd. De laatste ronde was het heel spannend. Via de oortjes kregen we te horen wat er gebeurde. Twee, drie kilometer van de streep was ik helemaal zeker dat Dries het zou afmaken.”

Wat ook gebeurde. Van dinsdag tot zaterdag kruipt Leysen in een dienende rol. Enkel in de tijdrit van woensdag in Vlissingen kan de kerel uit Tielen voor eigen rekening rijden. “Van die tijdrit probeer ik het beste te maken, de andere dagen cijfer ik me weg voor onze kopmannen”, gaat Leysen voort. “Geen probleem om dat te doen. Vooral omdat ik nu niets dan koersen uit de World Tour zal rijden. Waar ik zal starten, ligt nog niet helemaal vast. Parijs-Tours rijden we ook, daags na Gent-Wevelgem. Vermoedelijk trek ik naar de Herfstklassieker. Voor de selecties van die koersen zal de ploegleiding nog een beetje moeten puzzelen. Gelukkig heeft de ploeg alles redelijk goed op orde.”

Een understatement als je het ons vraagt. Bij Alpecin-Fenix wedijveren ze met de Belgische Word Tourploegen. Het aantrekken van Jasper Philipsen maakt dat duidelijk. Volgend jaar zal Leysen ook voor de Limburgse spurter mogen werken. “Voor 2021 heb ik nog een contract”, verduidelijkt Leysen. “Inderdaad, ik heb dit seizoen ook al eens kunnen winnen. Enkele dagen na Milaan-Sanremo werkte ik in Polen een rittenkoers af. Daar won ik de derde etappe. Dankzij een solo van een kleine twintig kilometer. Dat was leuk. Voor de rest van dit seizoen denk ik niet meer aan winnen, maar aan werken in dienst van de ploeg. Ik heb veel zin om me in de BinckBank Tour uit de naad te werken voor Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Dries De Bondt.”