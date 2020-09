Senne Geukens start enthousiast aan vijfde seizoen bij Okapi Aalst: “Eindelijk beginnen we niet van nul” Johan Picqueur

29 september 2020

16u59 5 Sport in de buurt Okapi Aalst heeft het nieuwe seizoen ingezet met winst in de oefenwedstrijd bij neotweedeklasser Kontich Wolves. Woensdagavond ontvangt het Gent Hawks. Kapitein Senne Geukens begint aan zijn vijfde seizoen bij Aalst.

“Leuk dat we eindelijk nog eens konden spelen”, zegt Senne Geukens enthousiast. “Kontich Wolves maakte het ons niet gemakkelijk. Tweedeklassers kunnen basketten, hé. Gent wordt ook moeilijk. Het resultaat speelt niet echt een rol. Eerder de manier waarop we spelen. We moeten stappen vooruitzetten in onze aanval en verdediging. Onze plays moeten een automatisme worden. Elkaar blindelings vinden lukt nu wel makkelijker.”

“Anders dan andere jaren beginnen we nu niet van nul. Ik heb altijd gezegd dat je een team bij elkaar moet houden als je écht wil groeien. Ik ben blij dat het deze keer gedeeltelijk is gelukt. Het is veel makkelijker om enkele spelers in te passen. Je voelt aan alles dat we veel sneller werken.”

Als de conditie op punt staat, helpt dat ook. De 37-jarige Geukens legde zonder problemen zijn fysieke testen af en werd door coach Defraigne een modelprof genoemd. Wat is zijn geheim?

Mijn sportieve carrière is nog lang niet voorbij. Daarom verzorg ik mijn lichaam erg goed Senne Geukens (Okapi Aalst)

“Ik drink weinig tot geen alcohol en snoep niet”, tipt Geukens. “Wel eet ik veel fruit en drink veel water. Met twee kinderen in huis let ik er ook op dat er altijd gezond eten op tafel komt. Tijdens de drie maanden lockdown liep ik om de twee dagen ’s avonds één uur in het stadspark. En elke dag een sessie pompen: dat is een hele complete oefening waarbij je alle spieren van je lichaam traint. Zoals ik het zie, is mijn sportieve carrière nog lang niet voorbij. Daarom verzorg ik mijn lichaam erg goed. Het is simpel. Wat ik doe, kan iedereen.”

Jeugd helpen

Okapi Aalst geeft dit seizoen vier jeugdspelers speelkansen in de A-ploeg. Hoe staat een ervaren speler daar tegenover? “Het is goed voor hun sportieve carrière dat ze met ons kunnen meetrainen”, stelt Geukens met klasse. “We hebben ooit zelf in hun schoenen gestaan. Niemand is een complete basketter op zijn achttiende. Het is onze taak om hen te helpen. Wij hebben hen trouwens ook nodig op training.”

Na de oefenmatch tegen Gent reist Okapi naar Duitsland waar het tegen Göttingen en Trier speelt. “Ik verwacht een goede Duitse stage waar we al eens kunnen laten zien wat we kunnen”, zegt Geukens. “Hopelijk kan McGriff mee. Door al de coronamaatregelen is het wachten op zijn aankomst. Het belangrijkste is dat we tijdens onze stage progressie maken. Dat lukt best als we voltallig zijn.”

