Senne Decloedt moet zich met SV Oostkamp tevreden stellen met een puntje tegen Voorde-Appeltere: “Had het gevoel dat we beter waren” Bert Denolf

27 september 2020

21u51 0 Sport in de buurt Met een vier op zes heeft promovendus Oostkamp haar start in derde nationale allerminst gemist, maar na negentig minuten voetballen tegen Voorde-Appeltere bleef de thuisploeg toch wat op haar honger zitten. De rood-witte formatie boog dan wel een 1-2-achterstand om tot een 2-2-gelijkspel, maar voetbalde wel een dik halfuur tegen een mannetje minder.

“Voor de ogen van onze supporters schoot Canoot ons na een kwartier spelen op voorsprong, toen Buysse na een rush op de linkerflank de bal goed voor doel zwiepte”, steekt Senne Decloedt van wal. “Ik vond ons goed voetbal brengen, maar na een halfuur lieten we ons wel ringeloren toen we slecht uitvoetbalden en de bezoekende spits met de bal aan de haal ging en het leer vervolgens in doel trapte. Vlak na rust vond er opnieuw een concentratiefoutje plaats toen we een strafschop cadeau gaven en de Oost-Vlamingen zo op voorsprong kwamen.”

“Meteen erna vielen ze met tien spelers, toen hun centrale verdediger met een tweede gele kaart van het veld gestuurd werd. We voerden de druk op en vijf minuten voor tijd maakte Braem de gelijkmaker na een individuele actie en schot in de korte hoek. We kregen nog kansen genoeg om de overwinning binnen te halen, maar het lot was ons niet gunstig gezind.”

Getekend

Oostkamp staat met een vier op zes mee op kop, want na twee speeldagen zijn alle ploegen al het maximum kwijt. “Het bewijst dat we in een competitieve reeks spelen waarin iedereen van elkaar kan winnen”, vervolgt de aanvoerder. “Voor deze start hadden we zeker getekend, maar het gevoel na dit weekend is iets minder dan vorige week, toen we op met 2-4 op Lochristi gingen winnen.”

“We gaan hier echter niet te lang bij stilstaan en kijken al uit naar onze verplaatsing naar Wolvertem-Merchtem dit weekend. Vooraan hebben we met Canoot en Braem twee spitsen die uit het niets een doelpunt kunnen maken en achterin geven we zelden cadeautjes weg. Indien we wekelijks onze kwaliteiten kunnen uitspelen, moeten we zeker in staat zijn om vlot het behoud te verzekeren”, besluit Decloedt.