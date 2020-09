Sennah Vanhoeijen en Sara Vanhalst Belgisch kampioene 7-kamp voor eigen club in Deinze Bart Spruijt

28 september 2020

18u02 0 Sport in de buurt De jonge vrouwen van thuisclub Ac Deinze deden het voortreffelijk op het BK meerkampen op hun vertrouwde piste zaterdag en zondag. Scholiere Sennah Vanhoeijen en juniore Sara Vanhalst veroverden voor eigen club de Belgische titel.

Eerstejaarsscholiere Sennah Vanhoeijen gaf alle tweedejaars het nakijken in de zevenkamp. Nochtans moest de 16-jarige atlete optornen tegen de volledige top drie van het BK van vorig jaar. Maar de Belgische cadettenkampioene meerkamp van 2019 liet geen steken vallen. Op alle proeven presteerde ze puik. Na de eerste vier proeven (100m horden, hoogspringen, kogelstoten en 200m) op zaterdag lag ze op kop. Op de tweede dag ging ze door op haar elan met sterke prestaties in het verspringen, het speerwerpen en op de afsluitende 800m. Ze realiseerde een eindtotaal van 5133 punten. Laura Van Den Brande (5039 punten) en Roos Vanden Berghe (4746 punten) flankeerden haar op het podium. Eén van de andere favorieten, Sara Vanhoyweghen (Ac Volharding) gaf er na de eerste dag de brui aan.

Sara Vanhalst beste juniore

Bij de juniores zevenkampte Ac Deinze-atlete Sara Vanhalst zich naar het goud. Met vooral erg knappe prestaties op de loopnummers legde ze de basis voor haar zege. In de kampnummers wist ze de schade te beperken. In de totaaluitslag moest de juniore wel seniores Noor Vidts en Frea Deroost voor zich dulden. Bij de masters deed de onverslijtbare Gaston Tellier er nog een titel bij voor de thuisclub. In de categorie 75+ was hij de beste met 1916 punten. Met daarbovenop nog de zege van lokale held Thomas Van der Plaetsen kon Ac Deinze terugblikken op een bijzonder geslaagd meerkampweekend.