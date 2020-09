Sebastien Pirotte en Tervuren-Duisburg beginnen uitstekend aan het seizoen: “Ik wil opnieuw topschutter worden” DRIES CHARLIER

24 september 2020

12u48 0 Sport in de buurt Met twee doelpunten kroonde Sebastien Pirotte zich vorig weekend in de 0-5-overwinning tegen Bertem-Leefdaal tot matchwinnaar. De aanvaller van Tervuren-Duisburg hoopt dat er zaterdag in eigen huis tegen VK Linden een vervolg wordt gebreid aan de zes op zes.

“De eerste twintig minuten waren moeilijk tegen Bertem-Leefdaal door het kleine veld”, blikt Sebastien Pirotte nog terug. Rond het halfuur klom Tervuren-Duisburg dan toch op voorsprong. “Nadat we gescoord hadden, werd het een andere wedstrijd. We speelden realistisch en het lukte ons om de wedstrijd te controleren. Zo verdedigden we goed en maakten we onze kansen af.”

Uiteindelijk stonden na negentig minuten de zware 0-5-cijfers op het bord. “Of het verschil echt zo groot was? Onze organisatie stond goed en we hebben onze voetbal gespeeld. Het tweede doelpunt viel op het juiste moment, net voor de rust. Dat gaf ons nog meer vertrouwen.”

Ideale start

Het was Pirotte zelf die de 0-2 voor zijn rekening nam. Na de pauze duwden de bezoekers door en wist Pirotte er al snel met een heerlijke vrije trap 0-4 van te maken. “Het feit dat ik scoorde, bracht me in de wedstrijd en gaf me heel veel vertrouwen. Ik hou ervan om te scoren voor mezelf en voor het team.”

“De zes op zes om de competitie te openen, is ideaal. Je kan niet meer vragen. Het is nu zaak om een vervolg te breien aan deze goede start met dezelfde mentaliteit die we aan de dag legden in de voorbije twee wedstrijden.”

Top 5

“Onze ambitie dit seizoen? Ik hoop dat we met deze ploeg in de top vijf kunnen eindigen. Dat is ook zeker mogelijk. We hebben een goede groep en deden goede transfers. Als we elk weekend spelen zoals we zondag deden dan gaan we een geweldig seizoen tegemoet. Zelf wil ik, zoals vorig jaar, het seizoen afsluiten als topschutter om zo ook de ploeg aan de overwinning te helpen.”

“Dat wordt uiteraard niet gemakkelijk. Als ik scoor is dat grotendeels ook dankzij mijn ploegmaats. We zien wel hoe het loopt. Ik ben zoals elk seizoen gemotiveerd. Dat na zondag elke vrije trap voor mij is? Ik trap zo goed als elke vrije trap alsook de strafschoppen en dat sinds altijd al (lacht).”