Sean Pouedet mist competitiestart met Bavi Vilvoorde: “Ik neem geen enkel risico” Erik Vandeweyer

01 oktober 2020

00u10 0 Sport in de buurt Sean Pouedet (19) speelt volgend seizoen met een dubbele licentie. Hij werd als jong talent aangetrokken door Brussels. Door moet hij ervaring opdoen. Daarnaast komt hij ook uit voor Bavi Vilvoorde. Die ploeg opent volgend weekend het kampioenschap met een verplaatsing naar Oudenaarde. Pouedet zal omwille van een blessure die start echter missen.

Bavi Vilvoorde start dit weekend het nieuwe kampioenschap met slechts één doelstelling: beter doen dan de afgelopen maanden. Toen kon de ploeg ternauwernood het behoud afdwingen in Top Division 2. Sean Pouedet – intussen weer een jaartje ouder – moet een van de dragende spelers worden van het jonge Bavi.

Nieuwe stap

De komende maanden mag Sean Pouedet het op een hoger niveau proberen waar te maken. “Brussels heeft met mij contact opgenomen om dit seizoen met een dubbele licentie te spelen. Uiteraard is dat een eer. Voor de buitenwereld is dit misschien verbazend, maar ik ken coach Ian Hanavan al een tijdje. Ik heb nog individueel training gekregen van de Brusselse coach. Beide ploegen vallen goed met elkaar te combineren. Bij Brussels train ik twee of drie keer per week. Daar moet ik inderdaad ervaring opdoen. Bavi Vilvoorde blijft mijn prioriteit. In Vilvoorde moet ik me voort als speler ontwikkelen. Daar train ik drie keer per week.”

Eerste indrukken

Intussen heeft Sean Pouedet al twee maanden kunnen meetrainen bij zijn nieuwe club. “Vanaf de eerste minuut heb ik kunnen ervaren dat Brussels nog van een ander niveau is. Vooral het verschil in body is gigantisch. Bij Brussels zijn het quasi allemaal kolossen: dat was wennen. In de oefenmatch tegen Den Bosch heb ik mijn eerste acht speelminuten gekregen, een plezante ervaring. Covid-19 heeft het de ploeg wel lastig gemaakt. Regelmatig moesten trainingen en matchen uitgesteld worden. Bij Bavi kon alles wel normaal doorgaan. Spijtig genoeg moet ik de competitiestart met Bavi missen. Ik liep een spierscheur op en zal pas eind oktober weer op het terrein staan. Ik neem geen enkel risico. De opener met Brussels komt niet in het gedrang.”

Vage verwachtingen

Sean Pouedet kan moeilijk inschatten wat er de komende maanden op hem zal afkomen. “Het verhaal van Bavi is iets duidelijker. Daar moet het gewoon beter. Bavi moet weer naar omhoog kunnen kijken. De situatie bij Brussels is anders. De ploeg komt van ver terug en het bestuur is blij dat er opnieuw op het hoogste niveau wordt gespeeld. Het wordt een overgangsjaar waarin geen duidelijke ambities werden uitgesproken.”

Kern Bavi Vilvoorde

Jonathan Balanga, Ngandja Bonsenge, Andrej Cuyvers, Jeremy Delobbe, Ivan Perez, Laurent Falmagne, Vince Lammens, Victor Ofili, Sean Pouedet en Quinten Polspoel. De kern zal per wedstrijd aangevuld worden met jeugdspelers.