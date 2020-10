Scorende Gerd Decorte en Poperinge geven in de derbyclash tegen Vlamertinge dubbele voorsprong uit handen: “Met vijf op vijftien onze start gemist” Piet Balcaen

11 oktober 2020

19u13 0 Sport in de buurt Dankzij twee treffers van Gerd Decorte leek een in de eerste helft dominant voetballend FC Poperinge in tweede provinciale B aan de rust zegezeker tegen SK Vlamertinge A. Schijn bedriegt, de ‘Hoppeplukkers’ gaven die dubbele voorsprong, net als eerder op het seizoen ook al tegen SK Westrozebeke, nog uit handen (2-2). De teleurstelling in het thuiskamp stond in schril contrast met de vreugde in de bezoekende kleedkamer.

“In de eerste helft acteerden we heel sterk”, aldus de Poperingse doelpuntenmaker Gerd Decorte. “In die fase van de match liepen we ook verdiend 2-0 uit. Ik stond tweemaal op de juiste plek, evenveel keer na een verre inworp. We lieten nog meerdere kansen liggen. Toen het 2-1 werd, weet je dat het een dubbeltje op zijn kant wordt. Een dubbeltje dat aan de verkeerde kant viel. Uitgerekend ex-ploegmaat Sietse Jakob scoorde de gelijkmaker.”

“We lieten een unieke kans liggen om de kloof met Vlamertinge te dichten. Met vijf op vijftien hebben we onze start gemist. Dit terwijl we voor het seizoen titelfavoriet Wevelgem, aan het seizoen gestart met een vijftien op vijftien, het vuur aan de schenen wilden leggen. Na eerder al tegen Westrozebeke gaven we nu ook tegen Poperinge een dubbele bonus uit handen. Tel die vier punten verloren punten erbij en we doen mee voor een prijs. Iets wat dit seizoen zeker en vast nog onze ambitie is.”

In tegenstelling tot Poperinge hebben wij onze start met tien op vijftien niet gemist. Poperinge verloor twee punten, wij wonnen er één. Xavier Deleu (assistent-trainer SK Vlamertinge A)

“In tegenstelling tot Poperinge hebben wij onze start met tien op vijftien niet gemist”, reageert Xavier Deleu, assistent-trainer bij SK Vlamertinge. “Poperinge verloor twee punten, wij wonnen er één. In de eerste helft werden we, op een speldenprik die Sam Jacob uitdeelde na, weggespeeld. Na de pauze en het doelpunt van Emiel Craeymeersch die op aangeven van Jari Clynckemaillie uit het niks scoorde, gingen we opnieuw geloven in onze kansen. Terecht, want Sietse Jacob kopte de gelijkmaker, na een center van Quinten Vancoillie, nog tegen de touwen. Laatstgenoemde 17-jarige was één minuut daarvoor ingevallen. Quinten werd voor het eerst dit seizoen geselecteerd. Van een geslaagd debuut gesproken. Een andere opvallende rol was weggelegd voor onze doelman Nuytten. Niels hield in de slotfase thuisspeler Chateau van de winnende treffer. Maar ook daarvoor had hij de Franse thuisspits al van een treffer gehouden.”

FC POPERINGE A-SK VLAMERTINGE A 2-2

Doelpunten: 25' en 44' Decorte (1-0 en 2-0), 57' Craeymeersch (2-1), 77' Sietse Jacob (2-2).