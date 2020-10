Schiervelde wordt omgetoverd tot Tomabel hal: “Er wordt nóg meer op beleving ingezet” Maxime Petit

08 oktober 2020

08u49 0 Sport in de buurt De spelers en de technische staf waren niet welkom op de eigen persconferentie omwille van coronagevaar maar voorzitter Francis De Nolf daagde wel op en had belangrijk commercieel nieuws. “Met Vivium en Tomabel sluiten we twee nieuwe sponsors in de armen en Schiervelde gaat voortaan door het leven als de Tomabel hal.”

De club wilde geen enkel risico nemen en dus moesten de spelers en trainers -behoorlijk tegen hun zin- thuisblijven op de jaarlijkse sponsoravond en persconferentie. Het werd voor de aanwezigen ondanks de coronacrisis een goednieuwsshow in een prachrige omkadering. “We hebben veel steun gekregen van onze bestaande sponsors”, gooide voorzitter Francis De Nolf met bloemen naar de geldschieters. “De sponsors lieten ons niet vallen in deze onzekere financiële tijden en Dovy Keukens dreef het sponsorbedrag zelfs gevoelig op. Met Vivium (verzekeringen) en Tomabel (groenten en fruit) konden we twee nieuwe shirtsponsors strikken. Ook de sporthal krijgt met ‘Tomabel hal’ een nieuwe naam.”

Er is een plan ingediend om 800 supporters toe te laten voor de thuiswedstrijden in de Tomabel hal die een capaciteit heeft van 2000. Maar de club kreeg nog geen groen van het kabinet van Ben Weyts. In de tribunes zal er vanaf 2021 voor, tijdens en na de matchen ook heel wat meer te beleven vallen. De club drijft de randanimatie op, zal uitpakken met een heuse klank- en lichtshow en er komt spectaculaire 3D-vloerprojectie. “Beleving is een belangrijk onderdeel van de sport geworden en wij willen daar als eerste volleyclub in België sterk op inzetten. Onze vroegere libero Stijn Dejonckheere zet zijn schouders onder dit project.”

Veel veranderingen dus bij Roeselare maar de sportieve ambities -titel en Belgische Beker pakken- blijven ongewijzigd. Of niet? “Neen, want ik wil graag in 2024 de Champions League bekampen met deze ploeg. Het blijft ergens wild en luidop dromen maar waarom zou dat niet kunnen”, vraagt De Nolf zich af. “Er zijn weliswaar nog veel stappen te zetten vooraleer we daar kunnen geraken maar ik geloof dat we dat met deze gezonde en goed gestructureerde club kunnen bereiken.”

Zaterdag speelt Roeselare de eerste thuismatch van het seizoen. Het ontvangt dan Haasrode Leuven.