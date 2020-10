Saturnus Michelbeke opent competitie met verrassende nederlaag: “Nog veel werk aan de winkel” Kristophe Thijs

11 oktober 2020

21u13 0 Sport in de buurt Saturnus Michelbeke heeft in de Liga A van het vrouwenvolleybal niet de droomstart genomen die de ploeg voor ogen had. De roodhemden gingen in de eigen sporthal Averbo zondagavond met 2-3 toch eerder verrassend onderuit tegen Charleroi, dat de beslissende tiebreak won met 15-17. Vooral de opslag rendeerde niet bij de thuisploeg, terwijl sterspeelster Mila Radovic sterk onder haar vertrouwde niveau acteerde. “We hebben nog werk aan de winkel”, gaf coach Audry Frankart na afloop toe.

Het fel vernieuwde Saturnus Michelbeke schoot nochtans met winst uit de startblokken in de eerste set. “Niet dat we een topniveau haalden, maar het was meer dan voldoende om met 25-18 met de eerste set aan de haal te gaan. Vanaf set twee draaide het aanvallend nog wel, maar maakten we te veel fouten om de lijn van de eerste set door te trekken. De 25-27 geeft aan hoe dicht beide ploegen in die tweede set qua niveau bij elkaar zaten”, aldus Frankart.

Foutenlast

Ook de start van de derde set was redelijk dramatisch voor de thuisploeg, maar de roodhemden vochten terug en wonnen met 26-24. Wie dacht dat de trein vertrokken was, had het echter mis. Door een te hoge foutenlast gaf Michelbeke de twee daaropvolgende sets én de match uit handen. “Radovic scoorde gemiddeld maar één punt op de vier. Ik telde bovendien 22 gemiste opslagen over de hele wedstrijd. Dat betekent dat we bijna een volledige set zomaar cadeau geven. Enkele speelsters haalden niet hetzelfde niveau zoals in de voorbereiding. Is het de stress? Is het de druk die er bij een competitie komt kijken? Het is niet altijd te verklaren. Feit is dat deze wedstrijd heeft aangetoond dat er nog veel werk aan de winkel is”, vertelt de Waalse coach in Michelbeekse loondienst.

Verliezen tegen Charleroi is helemaal niet wat Saturnus voor ogen had, maar tegelijk niet dramatisch. “Het is een ploeg die net als wij de vijfde plaats ambieert, maar wel over meer financiële mogelijkheden beschikt. Ik blijf erbij dat we meer potentieel hebben in vergelijking met vorig seizoen, maar die wissels moeten dan wel renderen en dat was zondagavond niet echt het geval. We etaleerden te weinig agressiviteit om aanspraak te maken op winst”, aldus een ontgoochelde Frankart na een wedstrijd die dik twee uur duurde.

Setstanden: 2-3 (25-18, 25-27, 26-24, 23-25, 15,17)