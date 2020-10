Sasha Weemaes start met nieuw contract op zak in Scheldeprijs: “Sprinters zullen nog meer kansen krijgen” Erik Vandeweyer

12 oktober 2020

18u00 3 Sport in de buurt Woensdag wordt in en rond Schoten de Scheldeprijs gereden. Normaal staat die klassieker in april op het programma. Omwille van corona moeten de sprinters nu half oktober nog aan de bak. Het parkoers werd noodgedwongen aangepast, maar voor het publiek en de snelle mannen biedt dat extra kansen.

Sasha Weemaes bewees recent in de Heistse Pijl dat er met hem zal rekening gehouden moeten worden, als het tot de verwachte sprint komt. “Uiteraard heb ik de wedstrijd met stip genoteerd in mijn agenda. Sprinters kijken altijd uit naar de Scheldeprijs. Het parkoers werd gewijzigd omwille van corona. Normaal zouden we in Terneuzen starten en Zeeland doorkruisen. In Nederland mag er echter niet gereden worden, zodat de organisatoren besloten om ons enkel plaatselijke ronden voor te schotelen.”

Het gewijzigde parkoers is geen probleem voor Weemaes. Integendeel. “Twee jaar geleden kon ik ervaren dat de wind in Zeeland vrij spel kan hebben. Waaiers kunnen een belangrijke rol spelen. Die kans is nu veel kleiner geworden. In de plaatselijke ronden moeten we wel meer draaien en keren. Dat kan dan weer waaiervorming in de hand werken, maar ik acht de kans kleiner. Sprinters zullen nog meer kansen krijgen. Wie mijn concurrenten worden? Ik hoorde dat Caleb Ewan start. Het is moeilijk om een en ander in te schatten. Sommige renners zullen ook de Ronde van Vlaanderen rijden en misschien meer op die klassieker gefocust zijn. Ik hoop dat de ploegleiding mij aanduidt als speerpunt. In de Heistse Pijl heeft het team voor mij fantastisch gewerkt en dat heeft geloond.”

Opspelende rug

Zondag was Weemaes nog aan de slag in Gent-Wevelgem. Een onverdeeld succes werd dat niet. “Ik had last van de rug, waardoor ik niet mijn kansen kon benutten. De voorbije dagen werd ik intensief behandeld door de kinesist, zodat ik in de Scheldeprijs kan aantreden. Nadien volgt nog Brugge-De Panne als afsluiter. Ook die koers moet me liggen, al is de kans op wind en ontij daar groter. Voor mij hoeft het niet te veel te regenen. Na Brugge-De Panne mag ik even rusten.”

Nieuw contract

Weemaes geeft nog een leuke uitsmijter mee. “Ik heb mijn contract bij sport Vlaanderen-Baloise verlengd. Ook het komende jaar zal ik de clubkleuren verdedigen. Die verlenging wijst op vertrouwen in mijn mogelijkheden. Ik ben dan ook tevreden over mijn seizoen. Niet iedereen kan als jonge renner een overwinning bij de profs voorleggen.”