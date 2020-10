Sander Vercauteren vijfde op BK 10km op de weg Bart Spruijt

13 oktober 2020

10u30 0 Sport in de buurt Sander Vercauteren liep op het BK 10km in Lokeren zondag misschien de beste wedstrijd in z’n carrière tot dusver. In het sterke deelnemersveld finishte de 22-jarige loper uit Waasmunster als vijfde in 28.54.

De twee topfavorieten, Isaac Kimeli (goud) en Robin Hendrix (zilver) nam al snel het heft in handen en namen met z’n tweeën al snel wat voorsprong. In de achtervolgende groep was Vercauteren één van de sterkste mannen. De atleet van KAAG schuwde het kopwerk niet en liep af en toe zelfs een beetje voor de rest uit. In de laatste kilometer streed hij met een zevental andere toppers om de ereplaatsen. “Het laatste rondje op de piste liepen we allemaal even snel, in de positie zoals we de piste op kwamen gelopen”, beschrijft hij de spannende slotfase. “Ik haalde Mats Lunders nog in maar Nikolai Saké (vierde) en Clement Deflandre (derde) bleven op dezelfde afstand voor me lopen. We liepen eigenlijk even snel en zo zijn we ook gefinisht.” De chemiestudent strandde op slechts drie tellen van het brons. “Ik heb een beetje leergeld betaald voor het tempowerk in de eerste ronde en ik zat net een positie of twee te ver achteraan bij het opdraaien op de piste”, was hij zeer kritisch voor zichzelf. “Maar voor mijn eerste deelname aan een Belgisch kampioenschap, het BK cross buiten beschouwing gelaten, was dit niet slecht! Ik liep een dik persoonlijk record.”

“Voor mij was dit geen verrassing.”

Hoewel Vercauteren al vaker zijn talent had getoond, kwam zijn topprestatie voor velen toch als een verrassing. Vercauteren zelf wist wel dat hij dit in de benen had. “Deze prestatie bevestigt ons vertrouwen en kunnen naar het grotere publiek toe. Maar mijn trainer Karl en ik wisten op basis van de trainingen al langer dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Ik denk dat veel mensen hiervan geschrokken zijn. Het lijkt alsof ik uit het niks kom, maar de echte atletiekkenners weten dat dit niet zo is. Ik vind mezelf niet echt een verrassing afgelopen zondag, al had ik zo een snelle tijd niet verwacht. Ik dacht eerder aan een tijd van 29.30.”