Sander Van Cauwenberg (KVV Zelzate): “Ontgoocheld, maar ook een heel klein beetje fier” Dominique Lampo

11 oktober 2020

19u33 1 Sport in de buurt SK Lommel had meer dan de handen vol aan KVV Zelzate in de Croky Cup. Halverwege de tweede helft keek de ploeg uit 1B zelfs tegen een 1-2-achterstand aan, maar finaal haalden de Limburgers het met 3-2. Middenvelder Sander Van Cauwenberg weet dat een stunt er zeker in zat.

“We zijn natuurlijk heel erg ontgoocheld. In de eerste helft was het verschil tussen ons en de Limburgers niet zo groot. We waren niet aangeslagen na de 1-0 en via Jens Vandenhende kwam de verdiende gelijkmaker op het bord. Op slag van rust kwamen we zelfs dicht bij de 1-2. Na de koffie werd Lommel wel de betere ploeg, maar het blok stond er en we gaven nauwelijks wat weg. Een perfecte counter werd dan ook nog eens schitterend afgerond door Roy Broeckaert en dan is het logisch dat we erin begonnen te geloven. Een terechte strafschop en een doelpunt na een spelhervatting zorgden ervoor dat de wedstrijd nog in het voordeel van Lommel kantelde.”

Voorlangs

Het pleit voor KVV Zelzate dat het er nog in slaagde om een slotoffensief in elkaar te boksen tegen een ploeg uit 1B. Op de livestream was de verslaggever vol lof over Richard Antwi Manu en Pieter Grootaert. Van die laatste vond hij het knap dat hij een spits van 1,2 miljoen euro in zijn achterzak stak. Van Cauwenbergh noemde het een collectieve prestatie. “Pieter speelde een heel sterke wedstrijd, maar de hele verdediging was bij de pinken en liet zich nauwelijks op foutjes betrappen. En een speler als Richard Antwi Manu wordt natuurlijk enkel maar beter als je die wat ruimte geeft. Maar je kan enkel tot een degelijke repliek komen als de hele ploeg top is. We hadden trouwens net zo goed verlengingen kunnen afdwingen. Na een actie van Antwi Manu kreeg Jens Vandenhende in de blessuretijd nog een dot van een kans, maar zijn poging ging voorlangs. We zijn ontgoocheld, maar ook een heel klein beetje fier.”

Gullegem

Veel tijd om na te genieten van een heel degelijke prestatie krijgt KVV Zelzate niet. Zaterdag trekt het naar Gullegem. “Het was natuurlijk schitterend geweest om morgen uit te kijken naar de loting. Nu gaat alle aandacht naar de competitie. Ik heb het gevoel dat we wel vertrouwen tanken uit deze prestatie en dat we komende zaterdag in Gullegem daar de vruchten van gaan plukken.”