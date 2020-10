Sander Armée ruilt Vuelta voor Giro: “Vlakke ritten zijn er gewoon niet” Erik Vandeweyer

05 oktober 2020

13u23 0 Sport in de buurt De komende drie weken is Sander Armée in Italië aan de slag. De prof van Lotto-Soudal zou normaal gezien de Vuelta rijden, maar recent werd er beslist om af te reizen naar de Giro. Voor Armée maakt die verandering op zich niet veel uit. In een ploeg van vrijbuiters hoopt hij de komende dagen zich enkele keren te kunnen onderscheiden.

Dezer dagen verblijft Sander Armée op het eiland Sicilië. “Twee vluchten brachten mij naar Zuid-Italië. Eerst vlogen we naar Rome. Vandaar ging het naar Palermo, waar we zaterdag aan het avontuur begonnen. Het klopt dat ik voorzien was voor de Ronde van Spanje. Na de Tour heeft de ploegleiding de planning herbekeken en aangepast waar dat nodig was. Ze vonden dat het beter was dat ik naar de Giro trok en dat zint me wel. Ik was klaar voor een grote rittenwedstrijd. Anders moest ik nog drie weken wachten. Door de wijziging miste ik wel de Ardennenklassiekers.”

Lastig parcours

In Sicilië kon Sander Armée al ervaren dat de Ronde van Italië ook dit jaar niet van de poes is. “Na de tijdrit stond er al een heuvelende rit op het programma. Vandaag moeten we over de Etna. Ook de komende dagen is er altijd wel iets, vlakke ritten zijn er gewoon niet. Sprinters hebben soms wel kansen, maar niet zo vaak en zullen er hard moeten voor werken om de finale te halen. Het zwaartepunt ligt andermaal in de laatste week. Dit jaar moeten we opnieuw de Stelvio beklimmen. Ik ben benieuwd wat dit gaat geven. In mei is de klim vaak problematisch omwille van de sneeuwval. Nu zijn we al oktober. In juli trek ik vaak op stage naar Livigno. Zelfs in volle zomer kan het daar fris zijn. In november wordt er in de regio al geskied. Die laatste vijf dagen beloven echt wel heftig te worden.”

Eigen kansen

Lotto-Soudal staat in Italië zonder specifieke kopman aan de start. Sander Armée blikt vooruit. “We startten hier met verder Jonathan Dibben, Thomas De Gendt, Carl Frederik Hagen, Adam Hansen, Matthew Holmes, Stefano Oldani en Harm Vanhoucke. Winstkansen zijn er, maar we hebben geen uitgesproken klassementsmannen mee. Doordat we allemaal vrijbuiters zijn, zullen er ook voor mij kansen komen. Na mijn ritwinst in de Poitou-Charentes zou het wel fijn zijn om opnieuw op het hoogste podium te kunnen staan. Ik besef wel degelijk dat alles daarvoor in de juiste plooi moet vallen.”