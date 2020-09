Sander Armée is niet uitgekeken op Lotto-Soudal: “Ik ben altijd positief” Erik Vandeweyer

30 september 2020

16u09 0 Sport in de buurt De voorbije dagen raakte bekend dat Lotto-Soudal een aantal contracten van anciens niet zou verlengen. Sander Armée was één van de renners die als ‘slachtoffer’ werd vernoemd. Op zich was dat nieuws verwonderlijk, want hij is aan een goed seizoen bezig. Armée geeft meer duiding bij het nieuws. Blijkt dat er toch nog een ferme deur openstaat.

Lotto-Soudal zou in 2021 werk willen maken van een verjonging van de ploeg. Een aantal ervaren renners zou om die reden geen nieuw contract meer krijgen. Sander Armée ontkent een en ander niet, maar nuanceert het beeld dat is ontstaan. “Het klopt dat ik deze week een brief van de ploegleiding in de bus kreeg, waarin me werd meegedeeld dat mijn contract op het einde van het jaar afloopt. Op zich is dat een heel normale procedure. Renners ondertekenen een overeenkomst van bepaalde duur. In mijn geval bedroeg de looptijd drie jaar. Op 31 december loopt alles af. In principe sta ik dan op straat. Ik wist perfect waar ik aan toe was. Discussies zijn er daar niet over.”

Het is niet omdat een contract afloopt, dat er geen opening kan zijn om een nieuwe verbintenis te ondertekenen Sander Armée

Ondanks de brief van Lotto-Soudal hoeft de soep niet zo heet gedronken te worden als ze wordt opgediend. Sander Armée legt voort uit. “Het is niet omdat een contract afloopt, dat er geen opening kan zijn om een nieuwe verbintenis te ondertekenen. Ik heb nog niet bijgetekend, maar die mogelijkheid bestaat wel degelijk. In de gesprekken die ik de voorbije weken had met de ploegleiders bleek dat men zeer tevreden was over mijn werk en mijn prestaties. Een moeilijke jongen ben ik niet. Ze gaven aan dat ze me graag hadden. Een garantie is dat niet, maar ik ben altijd positief.”

Moeilijke tijden

Sander Armée beseft wel dat het geen makkelijke tijden zijn om een ploeg op de been te brengen. “De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat het niet gemakkelijk is voor de sponsors. Ik weet dat men op dat vlak bij Lotto-Soudal achter de schermen aan het werk is. Er is gewoon tijd nodig om meer duidelijkheid te brengen. Intussen blijf ik mijn job met veel motivatie uitoefenen. Vanaf zaterdag ga ik enthousiast aan de slag in de Ronde van Italië.”

