Samuel Davies (RC Gent): “Ik ben heel ontgoocheld” Dominique Lampo

04 oktober 2020

13u27 1 Sport in de buurt Gevloek en gesakker in de kleedkamer van RC Gent na het duel tegen Dikkelvenne. Door een laat tegendoelpunt zagen de Ratjes een overwinning uit de handen glippen. Bij verdediger Samuel Davies droop de ontgoocheling er na het 2-2-gelijkspel af.

“Ik ben heel erg ontgoocheld. De overwinning was zo dichtbij en dan loopt het zo diep in de blessuretijd nog fout. En hoe? Na voorafgaand handspel en na buitenspel. Dat maakt het extra zuur. 7 op 9 of 5 op 9, een wereld van verschil en ik kan dan ook niet echt positief zijn. In de eerste helft speelden we niet top. We voetbalden te afwachtend. Dikkelvenne was de betere ploeg en kwam dan ook op voorsprong. We hebben het geweer dan van schouder veranderd en hebben voor iets meer druk gezorgd. Een kopbal van Ibrahim Ertürk werd door de doelman van Dikkelvenne via de lat buiten getipt en je voelde dat de wedstrijd nog kon kantelen.”

Wedstrijdmentaliteit

Na de rust hebben we dan de wedstrijd in handen genomen. De wedstrijdmentaliteit was beter en dat was nodig tegen een gretig Dikkelvenne. We stelden verdiend gelijk en we voelden dat er meer in zat. Het doelpunt van Joren Triest leek voor een tweede thuiszege op rij te zorgen. Tot dat doelpunt van een van de Verheughes roet in het eten gooide. We hadden een bonus kunnen gebruiken, want komend weekend wacht ons een moeilijke verplaatsing naar Oudenaarde.”

Mentale weerbaarheid

In het kamp van Dikkelvenne vonden we wel tevreden gezichten. Coach Tom De Cock keek in ieder geval met een goed gevoel terug op de wedstrijd. “Ik moet mijn spelers opnieuw feliciteren voor hun mentale weerbaarheid. In Menen sleepten we in de slotfase nog een punt uit de brand en nu spelen we het klaar om in de blessuretijd nog een punt te pakken. Zowel op basis van balbezit als op basis van doelkansen vind ik dat resultaat billijk. Wij voetbalden in de eerste helft wel dominant. Na de rust hadden we de wedstrijd minder onder controle. De gelijkmaker kwam op het bord en de late 2-1 viel te vermijden. Een professioneel foutje en het verhaal had anders gelopen. Gelukkig konden wij in de slotfase toch dat verdiende gelijkspel behalen.”